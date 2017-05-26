|
В Хмельницкой области Украины столкнулись поезда: есть пострадавшие
27.05.2017 19:55 — Новости Мира | БелТА
Фото Dronarium
Пассажирский поезд "Киев - Каменец-Подольский" (№139) столкнулся с грузовым составом, который стоял на станции Нигин, передают информагентства. Травмы разной степени тяжести получили 6 человек, из них трое детей. У одной из потерпевших зафиксирован перелом ноги.
В пассажирском поезде было довольно много детей, которые ехали на экскурсию в Каменец-Подольский, сообщила Инна Глега, начальник пресс-службы полиции Хмельницкой области. Однако все они находятся вне опасности, их жизни ничего не угрожает.
В результате столкновения локомотив слетел с железнодорожного полотна и несколько вагонов сошли с рельсов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате столкновения локомотив слетел с железнодорожного полотна и несколько вагонов сошли с рельсов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии