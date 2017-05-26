|
17 человек, попавших под обвал в Альпах, благополучно спасли
27.05.2017 23:03 — Новости Мира | БелТА
Спасательная операция в ущелье Лихтенштайнкламм благополучно завершена, сообщают информагентства. 17 человек и собака были подняты на поверхность с заблокированной тропы. Для эвакуации использовалась спасательная лестница.
Помощь потребовалась пяти пострадавшим. Сотрудники Красного Креста оказали первую помощь на месте, а затем раненые были госпитализированы.
Остальные туристы, находившиеся в непосредственной близости от опасной области, были выведены из прогулочной зоны.
Теперь в районе обвала работают геологи. Они изучают причины и факторы, которые могли привести к обрушению. Вероятнее всего, это произошло из-за высокой температуры воздуха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь потребовалась пяти пострадавшим. Сотрудники Красного Креста оказали первую помощь на месте, а затем раненые были госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии