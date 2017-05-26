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17 человек, попавших под обвал в Альпах, благополучно спасли

27.05.2017 23:03 — Новости Мира | БелТА  
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Спасательная операция в ущелье Лихтенштайнкламм благополучно завершена, сообщают информагентства. 17 человек и собака были подняты на поверхность с заблокированной тропы. Для эвакуации использовалась спасательная лестница.

Помощь потребовалась пяти пострадавшим. Сотрудники Красного Креста оказали первую помощь на месте, а затем раненые были госпитализированы.

Остальные туристы, находившиеся в непосредственной близости от опасной области, были выведены из прогулочной зоны.

Теперь в районе обвала работают геологи. Они изучают причины и факторы, которые могли привести к обрушению. Вероятнее всего, это произошло из-за высокой температуры воздуха.

 
 
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Помощь потребовалась пяти пострадавшим. Сотрудники Красного Креста оказали первую помощь на месте, а затем раненые были госпитализированы.

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