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Геннадий Зюганов переизбран председателем КПРФ

27.05.2017 23:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Геннадий Зюганов переизбран председателем КПРФ. Об этом агентству РИА Новости заявил секретарь Центрального комитета партии Сергей Обухов.

В субботу, 27 мая, в Москве прошел 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии. По словам Обухова, Иван Мельников вновь избран первым заместителем председателя, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин — заместителями.

В ходе съезда Зюганов не исключил своего участия в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах в 2018 году. По его словам, избирательная гонка будет проходить «в условиях роста общественного недовольства».

Президентские выборы пройдут в марте следующего года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили, в частности, Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Российский лидер Владимир Путин обещал рассказать, будет ли он участвовать в выборах, когда «время созреет».

 
 
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В субботу, 27 мая, в Москве прошел 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии.

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