Руководство КНДР объявило об успешных тестах системы ПВО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил об успешном испытании зенитно-ракетного комплекса нового типа, передают информагентства. Сообщается, что он станет частью системы противоракетной обороны страны.

Тестирование ЗРК состоялось после целого ряда запусков баллистических ракет. Местные СМИ сообщили, что комплекс позволит перехватывать летательные аппараты практически любого типа, вне зависимости от места старта и высоты полета.

Напомним, США объявили о намерении отправить третью авианосную группу в район корейского полуострова, а также сообщили о возможности перехвата и уничтожения любой воздушной цели, выпущенной с территории КНДР.