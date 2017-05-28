Прокуратура Польши: в гробу жертвы крушения самолета Качиньского обнаружены останки 7 человек

Национальная прокуратура Польши подтвердила появившуюся в польских СМИ информацию о том, что в ходе эксгумации жертв авиакатастрофы под Смоленском в гробу генерала Бронислава Квятковского были обнаружены останки других жертв крушения 10 апреля 2010 года.



При авиакатастрофе польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров. Фото: Reuters

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик.

«Подтверждаю информацию семьи генерала Квятковского, что в гробу оказались останки других лиц», — сказала она. Ранее об этом информировала газета «Факт». Издание получило эту информацию от вдовы генерала. По ее словам, в гробу ее мужа были найдены останки еще семи человек.

После крушения идентификацией погибших занималась польская сторона. Представители прокуратуры республики принимали участие в исследовании останков. Частично эту процедуру приходилось проводить с использованием генетического анализа.

Катастрофа самолета

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

В июне прошлого года было принято решение эксгумировать тела всех жертв крушения для нужд следствия. Как считают в польской прокуратуре, «всесторонние патолого-анатомические исследования в области токсикологии и ДНК с использованием компьютерной томографии будут иметь важное значение для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода катастрофы и ее причин».

В период с середины ноября прошлого года до настоящего момента прокуратура эксгумировала и исследовала тела президентской Леха и Марии Качиньских, а также, по неофициальной информации, еще 23 погибших.