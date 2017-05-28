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Более половины рейсов задержано в аэропортах Москвы после урагана

29.05.2017 17:58 — Новости Мира | БелТА  
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Более половины рейсов задержано в аэропортах Москвы после урагана

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины рейсов на вылет задержано в аэропортах Москвы после прошедшего сегодня урагана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные авиационного портала Flightradar24.com.

Наибольшее число задержанных рейсов зарегистрировано в аэропорту Шереметьево. По состоянию на 17.30 по московскому времени здесь задержан 81% вылетающих рейсов (среднее время задержки 40 минут) и 40% прибывающих (12 минут).

Во Внуково и в Домодедово задержано 50% вылетов (среднее время задержки около 20 минут).

Как сообщил ТАСС источник, по последним данным, жертвами урагана в Москве стали семь человек, 69 пострадали. В Москве до конца дня действует штормовое предупреждение.

По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, порывы шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, усиливались до 28 м/с, ураган еще может повториться. "Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра", - сказал метеоролог. Он пояснил, что ураган возник из-за встречи теплого атмосферного фронта с холодным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшее число задержанных рейсов зарегистрировано в аэропорту Шереметьево. По состоянию на 17.30 по московскому времени здесь задержан 81% вылетающих рейсов...

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