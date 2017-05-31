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Партнер погибшего в теракте полицейского заключил с ним посмертный брак
01.06.2017 01:11 — Новости Мира | Tut.by
Вечером во вторник, 30 мая, в мэрии XIV округа Парижа состоялась церемония заключения посмертного брака между сотрудником МИД Франции Этьеном Кардилесом и его погибшим в теракте на Елисейских полях гражданским супругом, полицейским Ксавье Жюжеле.
Церемония брака, как сообщает газета Le Parisien, прошла в узком кругу, но на ней присутствовали три известных человека: экс-президент Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго и министр внутренних дел Жерар Колломб.
Посмертный брак был законодательно разрешен во Франции со времен Первой мировой войны. Позднее на него был введен запрет, но с 1959 года такие браки снова разрешены.
Этьен Кардилес и Ксавье Жюжеле при жизни последнего состояли в гражданском союзе (PACS).
Напомним,
Позднее, на церемонии прощания, его спутник Этьен Кардилес заявил, что испытывает горе, но не испытывает ненависти. «Во мне нет ненависти, Ксавье, потому что ненависть непохожа на тебя, — сказал Кардилес. — Я хочу сказать тебе, что ты навсегда останешься в моем сердце. Я люблю тебя. Давайте сохранять достоинство, давайте сохранять мир и жить в мире».
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Церемония прошла в узком кругу, но на ней присутствовали экс-президент Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго и министр внутренних дел Жерар Колломб.
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