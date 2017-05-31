Партнер погибшего в теракте полицейского заключил с ним посмертный брак

Вечером во вторник, 30 мая, в мэрии XIV округа Парижа состоялась церемония заключения посмертного брака между сотрудником МИД Франции Этьеном Кардилесом и его погибшим в теракте на Елисейских полях гражданским супругом, полицейским Ксавье Жюжеле.



Этьен Кардилес на церемонии прощания со своим гражданским супругом Ксавье Жюжеле в префектуре полиции Парижа. 25.04.2017. Фото: Reuters

Церемония брака, как сообщает газета Le Parisien, прошла в узком кругу, но на ней присутствовали три известных человека: экс-президент Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго и министр внутренних дел Жерар Колломб.

Посмертный брак был законодательно разрешен во Франции со времен Первой мировой войны. Позднее на него был введен запрет, но с 1959 года такие браки снова разрешены.

Этьен Кардилес и Ксавье Жюжеле при жизни последнего состояли в гражданском союзе (PACS).

Напомним, теракт на Елисейских полях произошел вечером 20 апреля 2017 года. Преступник обстрелял полицейский автобус, убив 37-летнего сотрудника патрульно-постовой службы Ксавье Жюжеле.

Позднее, на церемонии прощания, его спутник Этьен Кардилес заявил, что испытывает горе, но не испытывает ненависти. «Во мне нет ненависти, Ксавье, потому что ненависть непохожа на тебя, — сказал Кардилес. — Я хочу сказать тебе, что ты навсегда останешься в моем сердце. Я люблю тебя. Давайте сохранять достоинство, давайте сохранять мир и жить в мире».