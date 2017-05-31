Стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» «Газпрома» по контракту о поставке газа в Украину. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе «Нафтогаза» со ссылкой на решение арбитража.





«Суд полностью отменил требование „бери или плати“ по контракту», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнила в этой связи заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, решением суда также «полностью отменен запрет на реэкспорт газа», а также «пересмотрена формула цены на газ с 2014 года», то есть будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.

В январе «Газпром» направил «Нафтогазу» счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во втором — четвертом кварталах 2016 года по условию «бери или плати» на сумму 5,319 млрд. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с «Газпромом».

В апреле «Газпром» уточнил сумму требований к «Нафтогазу Украины», увеличив ее до $ 37 млрд с $ 31,759 млрд, говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности. Данная сумма «включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае — июне 2014 года газ, оплату по обязательству „бери — или — плати“ за 2012 — 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», отмечается в отчете.

«Газпром» против «Нафтогаза»

«Газпром» в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день «Нафтогаз Украины» обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $ 6 млрд, и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее «Нафтогаз» подал второй иск, потребовав обязать «Газпром» выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $ 3,2 млрд и еще $ 3 млрд за низкую транзитную ставку. «Газпром» в свою очередь направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к «Нафтогазу» — после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до $ 31,759 млрд. Сумма исковых претензий «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже составила $ 26,6 млрд.