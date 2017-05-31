Авиалайнер экстренно приземлился в США из-за загоревшегося ноутбука

Самолет, принадлежащий авиакомпании JetBlue и летевший рейсом из Нью-Йорка в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган). Поводом к вынужденным мерам стало возгорание ноутбука в салоне самолета, передают информагентства.

Батарея портативного устройства воспламенилась прямо во время полета. Ноутбук лежал в багажной полке и на его тушение бросились находившиеся в салоне члены экипажа. В то же время командир воздушного судна принял решение заходить на посадку на ближайшем аэродроме.

После приземления локализацией пламени и проверкой вещей занялись пожарные. После осмотра салона было решено продолжить полет до пункта назначения в Сан-Франциско. Всего на борту находилось свыше 160 человек, которые благополучно прибыли на место.