Владельца банка спермы в Голландии подозревают в отцовстве 60 детей

Суд в Нидерландах поддержал запрос 23 семей, требовавших проверить ДНК умершего владельца банка спермы, которого подозревают в подмене донорской спермы на свою в десятках случаев.

Ян Карбаат подозревается в том, что он стал отцом около 60 детей. В апреле владелец клиники Bidjorp Medical Centre под Роттердамом умер в возрасте 89 лет.

Тесты ДНК будут проводиться на основе предметов, которые следователи намерены изъять из дома Карбаата.

Адвокат семьи доктора утверждает, что у обратившихся в суд людей не было оснований для подачи иска.

Сам Ян Карбаат называл себя «пионером в области искусственного оплодотворения».

Его клиника была закрыта в 2009 году после появления информации о том, что он подделывал данные анализов и донорские описания, а также превышал допустимый лимит по соотношению числа доноров и детей.

На одном из судебных слушаний адвокат 23 семей отмечал, что у одного из его клиентов были карие глаза, тогда как у его предполагаемого донора были голубые, а другой его подзащитный был внешне похож на доктора Карбаата.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Анна Холлиган, образцы ДНК будут храниться в запечатанном виде до тех пор, пока представители семей не приведут убедительных доказательств того, что доктор является их биологическим отцом.