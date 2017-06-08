Генштаб России: гражданская война в Сирии фактически остановлена

Ситуация в Сирии кардинально улучшилась после подписания в Астане меморандума о создании зон деэскалации. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.



Фото: Reuters

«Кардинально в лучшую сторону изменилась ситуация после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Фактически остановлена гражданская война в Сирии», — сказал Рудской.

По его словам, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями. «Ремонтируются школы, чтобы максимальное число детей могло продолжить учебный процесс. Только за прошедший месяц по линии международных организаций в них направлено 14 гуманитарных конвоев, что значительно улучшило положение населения», — отметил генерал.

Он также сообщил, что после открытия гуманитарного коридора Аль-Вафидейн, организованного при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, в Восточную Гуту начала поступать гуманитарная помощь по линии ООН, а также Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. «Это позволило снизить цены на основные продукты питания в пригороде Дамаска на 30−60%», — сказал Рудской.

Он сообщил, что соглашения о прекращении огня подписаны с представителями 1571 населенного пункта. Кроме того, в настоящее время к режиму прекращения боевых действий присоединилось 219 отрядов вооруженной оппозиции.

Ситуация под Пальмирой и Дэйр-эз-Зором

Рудской также добавил, что группировки боевиков террористической организации «Исламское государство» под Пальмирой и Дэйр-эз-Зором усиливаются из-за действий международной коалиции.

«В то же время значимых результатов борьбы с ИГИЛ (прежнее название ИГ) коалиции, возглавляемой США мы не видим. Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дэйр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют?», — сказал генерал.

Ситуация в Дамаске

Свыше 6,8 тыс. боевиков и членов их семей, по словам Рудского, вышли по гуманитарным коридорам из Дамаска.

«Во избежание потерь среди мирного населения была проведена операция по выводу боевиков и членов их семей из пригородов Дамаска и Хомса, проведенная при участии офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. В ходе данной операции из пригородов сирийской столицы Барза и Кабун в провинцию Идлиб вывезены 1853 боевика и 5012 членов их семей», — сказал он.

По его словам, оставленные боевиками здания проверяются саперами на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно ведется восстановление объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры. «Жители данных районов возвращаются к мирной жизни», — рассказал Рудской.