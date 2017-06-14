Порошенко: Отменим АТО - оставим Украину беззащитной

Президент Украины Петр Порошенко считает невозможным в данное время прекращать антитеррористическую операцию. Об этом он сообщил 14 июня во время рабочей поездки в Донецкую область.



Фото: president.gov.ua

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — подчеркнул Петр Порошенко в интервью журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, он также подчеркнул, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется „О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса“. Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — констатировал Петр Порошенко.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.

При этом Петр Порошенко отметил, что вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат. В частности, политика санкций в отношении России.