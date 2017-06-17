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Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам в Персидском заливе

17.06.2017 23:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Два иранских рыболовецких судна подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе, в результате чего один из рыбаков погиб. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Сам инцидент, по данным СМИ, произошел накануне в пятницу. «Два рыболовецких судна в Персидском заливе из-за течения сбились с курса. По утверждению саудовских пограничников они вошли в территориальные воды Саудовской Аравии», — говорится в специальном коммюнике министерства внутренних дел Ирана, цитируемом агентством.

Иранские власти пообещали установить, действительно ли в момент обстрела рыбаки находились в территориальных водах соседнего государства, однако расценили действия пограничников как «не соответствующие ни гуманитарным, ни навигационным принципам».

О реакции на происшествие со стороны саудовских властей пока информации не поступало.

Отношения между двумя соседними странами традиционно носят напряженный характер. Тегеран и Эр-Рияд регулярно обвиняют друг друга в поддержке и финансировании терроризма.

 
 
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По утверждению пограничников, два рыболовецких судна из-за течения сбились с курса и вошли в территориальные воды королевства.

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