Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам в Персидском заливе

Два иранских рыболовецких судна подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе, в результате чего один из рыбаков погиб. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Сам инцидент, по данным СМИ, произошел накануне в пятницу. «Два рыболовецких судна в Персидском заливе из-за течения сбились с курса. По утверждению саудовских пограничников они вошли в территориальные воды Саудовской Аравии», — говорится в специальном коммюнике министерства внутренних дел Ирана, цитируемом агентством.

Иранские власти пообещали установить, действительно ли в момент обстрела рыбаки находились в территориальных водах соседнего государства, однако расценили действия пограничников как «не соответствующие ни гуманитарным, ни навигационным принципам».

О реакции на происшествие со стороны саудовских властей пока информации не поступало.

Отношения между двумя соседними странами традиционно носят напряженный характер. Тегеран и Эр-Рияд регулярно обвиняют друг друга в поддержке и финансировании терроризма.