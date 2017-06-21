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Минобороны России рассекретило документы о начале Великой Отечественной войны

22.06.2017 13:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны опубликовало ранее засекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны, об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Как следует из сообщения, речь идет об уникальных, ранее никогда не публиковавшихся архивных документах. В них содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, служивших в первые дни войны, на ключевые вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской Армии.

Генералов и маршалов, в частности, попросили сообщить, когда именно было получено распоряжение о приведении войск в боевую готовность в связи с ожидающимся утром 22 июня 1941 года нападением Германии и какие меры в связи с этим распоряжением были приняты.

В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны.

К рассекреченным документам относятся также личные воспоминания военных о вступлении советских солдат в первый бой с немецко-фашистскими войсками.

Всего цикл документов содержит более 100 страниц из фондов Центрального архива Минобороны России.

 
 
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Всего цикл документов содержит более 100 страниц из фондов Центрального архива Минобороны России.

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