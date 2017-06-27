|
США провозгласили "газовую революцию"
28.06.2017 12:09 — Новости Мира | Tut.by
Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Об этом
«Газовая революция в США приведет к тому, что страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», — отмечается в сообщении.
До настоящего времени начиная с 1953 года США являются чистым импортером природного газа.
Президент США Дональд Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии