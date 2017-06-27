ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США провозгласили "газовую революцию"

28.06.2017 12:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера. Об этом говорится на сайте Белого дома. Продажа американского газа с 2016 по 2040 год может увеличить доходы федерального бюджета на 118 миллиардов долларов.

«Газовая революция в США приведет к тому, что страна станет глобальным игроком как экспортер СПГ», — отмечается в сообщении.

До настоящего времени начиная с 1953 года США являются чистым импортером природного газа.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до 9 триллионов кубометров газа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты намерены к 2020 году выйти на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве нетто-экспортера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Эрдоган объявил о готовности начать в Сирии новую военную операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика