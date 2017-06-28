Экс-президент Приднестровья тайно сбежал в Молдову после возбуждения против него дела о хищении

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук тайно покинул страну. Об этом в среду, 28 июня, сообщил в Facebook спикер Верховного Совета ПМР Александр Щерба.



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«Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал председатель приднестровского парламента.

По словам Щербы, бывший лидер Приднестровья должен был присутствовать на сессии Верховного Совета, где рассматривалось представление прокурора республики о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности, а также расследовать его деятельность.

Спикер пояснил, что накануне Шевчуку вручили необходимые документы.

Как уточняет «РИА Новости», в среду парламент все же лишил бывшего президента ПМР неприкосновенности. По данным прокурора, против него возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Сам Шевчук назвал «провокацией» решение парламента о лишении его неприкосновенности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В связи с изменениями законодательства, которые были осуществлены еще до президентских выборов, я после избрания нового президента был лишен всех прежних социальных гарантий, включая неприкосновенность, о чем меня официально уведомил глава Администрации президента еще в феврале», — отметил Шевчук. Он пояснил, что, по приднестровским законам, «привилегии и льготы оставлены только для первого президента и тех последующих президентов, которые выйдут на пенсию».

Следствие полагает, что Шевчук, будучи лидером страны, создал стабилизационный фонд, на который со специального газового счета было перечислено около 83 миллионов приднестровских рублей (восемь миллионов долларов), добавляет Sputnik Молдова.

В настоящее время парламент контролируется бывшей в оппозиции к Шевчуку партией «Обновление». После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.