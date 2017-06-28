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В Венесуэле обнаружили атаковавший здание Верховного суда вертолет
29.06.2017 07:22 — Новости Мира | Tut.by
В Венесуэле обнаружен полицейский вертолет, атаковавший здание Верховного суда страны. Об этом на своей странице в Twitter заявил вице-президент страны Тарек эль-Айссами.
«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооруженные силы нашли вертолет, которым воспользовался террорист Оскар Перес», — написал эль-Айссами.
Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе 27 июня. Его
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Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе 27 июня. Его угнал один из сотрудников местной полиции Оскар Перес.
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