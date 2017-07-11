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Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам тюрьмы
12.07.2017 20:26 — Новости Мира | Tut.by
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признан виновным в коррупции и отмывании денег. Как сообщил телеканал
Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.
В чем обвиняют Лулу да Силву
Дело, о котором идет речь, касается
Политическое будущее экс-президента
В настоящее время Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.
Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела «политическим преследованием». Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29−31% избирателей — больше, чем за любого другого политика.
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Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.
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