Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам тюрьмы

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признан виновным в коррупции и отмывании денег. Как сообщил телеканал Globo , бывший глава государства приговорен к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения.



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Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.

В чем обвиняют Лулу да Силву

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры , расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($ 1,1 млн по курсу на тот момент). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем роскошной недвижимости: эта квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

Политическое будущее экс-президента

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом еще четырех уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела «политическим преследованием». Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29−31% избирателей — больше, чем за любого другого политика.