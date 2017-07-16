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Эрдоган заявил о намерении "отрывать головы" врагам Турции

17.07.2017 00:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении «отрывать головы» врагам Турции, передает Reuters. Об этом он сказал, выступая в Стамбуле перед толпой сторонников.

В число врагов он включил сторонников FETO, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает виновной в попытке военного переворота год назад, и Рабочую партию Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

«Мы знаем, кто стоит за FETO, за РПК, за всеми ними. Мы не можем победить королев, королей или шейхов, не сразив сначала пешек, рыцарей и замки. Во-первых, мы оторвем головы этим предателям», — отметил Эрдоган.

По его словам, обвиняемые в попытке переворота будут носить специальные одежды, как те, что используются для пленников тюрьмы Гуантанамо.

Эрдоган также подчеркнул, что «без промедления» одобрит возвращение смертной казни, если парламент проголосует за.

 
 
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Эрдоган также подчеркнул, что "без промедления" одобрит возвращение смертной казни, если парламент проголосует за.

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