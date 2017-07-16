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Песков прокомментировал угрозу Кадырова "поставить раком весь мир"
17.07.2017 13:51 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому изданию, заявил, что его слова часто «выдирают из контекста», хотя они и бывают «достаточно жесткими».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что он распоряжается армией, которая может «поставить раком весь мир».
«Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать в контексте и если рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было», — сказал Песков.
Он добавил, что слова Кадырова часто «выдирают из контекста».
Рамзан Кадыров 15 июля дал интервью американскому телеканалу HBO, в котором
«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим», — заявил Кадыров.
Позднее в своем канале в Telegram он пояснил: «Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать».
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому изданию, заявил, что его слова часто "выдирают из...
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