Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому изданию, заявил, что его слова часто «выдирают из контекста», хотя они и бывают «достаточно жесткими».



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что он распоряжается армией, которая может «поставить раком весь мир».

«Там действительно были достаточно жесткие рассуждения, но их надо рассматривать в контексте и если рассматривать в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было», — сказал Песков.

​Он добавил, что слова Кадырова часто «выдирают из контекста».

Рамзан Кадыров ​15 июля дал интервью американскому телеканалу HBO, в котором он заявил , что США ведут политику, направленную против руководства России. Комментируя это, глава Чечни напомнил, что у России есть ядерное оружие​ и в случае войны она может «перевернуть весь мир». На вопрос журналиста, рассматривает ли он США как врага России, Кадыров ответил, что Америка не такое сильное государство, «чтобы мы рассматривали его как врага России».

«У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем, раком поставим», — заявил Кадыров.

Позднее в своем канале в Telegram он пояснил: «Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать».