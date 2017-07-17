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В России суд отправил администратора "группы смерти" в колонию на 3,4 года
18.07.2017 21:42 — Новости Мира | Tut.by
Тобольский районный суд Тюменской области 17 июля приговорил администратора «суицидальных пабликов» Филиппа Будейкина (Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом сообщает сайт
«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила журналистам помощник судьи.
Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, был арестован в ноябре 2016 года по делу о «суицидальных пабликах», где подростков подталкивали к самоубийству. По версии следствия, в результате деятельности этих сообществ погибли 15 человек.
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В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям.
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