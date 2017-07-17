Тобольский районный суд Тюменской области 17 июля приговорил администратора «суицидальных пабликов» Филиппа Будейкина (Лиса) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства. Об этом сообщает сайт 72.ru .

«В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила журналистам помощник судьи.

Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис, был арестован в ноябре 2016 года по делу о «суицидальных пабликах», где подростков подталкивали к самоубийству. По версии следствия, в результате деятельности этих сообществ погибли 15 человек.