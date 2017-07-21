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Назначен новый пресс-секретарь Белого дома
21.07.2017 23:59 — Новости Мира | Tut.by
Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом, как передает
«Она станет пресс-секретарем», — сообщил Скарамуччи журналистам.
Сандерс займет место Шона Спайсера, информация об
В своем Twitter Спайсер
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Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома.
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