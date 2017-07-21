Назначен новый пресс-секретарь Белого дома

Сара Сандерс, бывший заместитель Шона Спайсера, назначена пресс-секретарем Белого дома. Об этом, как передает Reuters , заявил директор службы по связям с общественностью Энтони Скарамуччи.



Фото: Сара Сандерс. Фото: Reuters

«Она станет пресс-секретарем», — сообщил Скарамуччи журналистам.

Сандерс займет место Шона Спайсера, информация об отставке которого появилась 21 июля. Спайсер заявил о намерении покинуть пост из-за несогласия с решением президента США Дональда Трампа назначить Скарамуччи на пост директора службы по коммуникациям Белого дома.

В своем Twitter Спайсер написал , что покинет пост в августе.