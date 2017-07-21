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Активистке, которая оголила грудь перед президентами, грозит до 5 лет тюрьмы
22.07.2017 11:04 — Новости Мира | Tut.by
Активистке Femen Анджелине Диаш, которая накануне
21 июля активистка Femen попала в Администрацию президента Украины по поддельному журналистскому удостоверению. На церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии Александра Лукашенко и Петра Порошенко девушка выскочила перед камерами с оголенной грудью, на которой было написано «Жыве Беларусь».
Девушку скрутила и увела охрана. Позже ее
Адвокат девушки сообщил, что ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотрудникам полиции). Около полуночи Диаш вручили уведомление о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.
Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке. По
Подделка удостоверения, по которому она попала на встречу президентов, также может иметь юридические последствия.
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Девушке инкриминируется хулиганство с отягчающими обстоятельствами.
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