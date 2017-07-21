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Активистке, которая оголила грудь перед президентами, грозит до 5 лет тюрьмы

22.07.2017 11:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Активистке Femen Анджелине Диаш, которая накануне оголила грудь на брифинге президентов Беларуси и Украины в Киеве, грозит до 5 лет лишения свободы. Девушке инкриминируется хулиганство с отягчающими обстоятельствами, сообщил адвокат Диаш Ярослав Яценко.


Скриншот из трансляции «Радио Свобода»

21 июля активистка Femen попала в Администрацию президента Украины по поддельному журналистскому удостоверению. На церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии Александра Лукашенко и Петра Порошенко девушка выскочила перед камерами с оголенной грудью, на которой было написано «Жыве Беларусь».

Девушку скрутила и увела охрана. Позже ее доставили в Печерское отделение полиции, где с ней общалась охрана президента Украины.

Адвокат девушки сообщил, что ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотрудникам полиции). Около полуночи Диаш вручили уведомление о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке. По данным адвоката, в субботу в Печерском суде могут избрать меру пресечения.

Подделка удостоверения, по которому она попала на встречу президентов, также может иметь юридические последствия.


Анжелина Диаш в отделении полиции. Фото: facebook.com/yaroslav.yatsenko
 
 
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Девушке инкриминируется хулиганство с отягчающими обстоятельствами.

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