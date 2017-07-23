Протестующие против цензуры интернета прошли в воскресенье шествием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам Москвы, а также по проспекту Академика Сахарова.

Участники потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова, отмены интернет-цензуры и закрытия уголовных дел, возбужденных за репосты и «лайки» в социальных сетях.

Акция практически не анонсировалась и обещала стать камерной, однако в результате по Бульварному кольцу прошлись сотни противников интернет-цензуры.

По данным полиции, в акции приняли участие 800 человек, хотя в социальных сетях сами активисты говорят о полутора тысячах.

Задержания

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание — пожилой мужчина Григорий Саксонов (имя указывает «ОВД-Инфо») держал в руках плакат с надписью: «Путин lies» («Путин лжет»).

В «ОВД-Инфо» Русской службе Би-би-си сообщили, что Саксонова вскоре отпустили из полиции, проведя с ним профилактическую беседу.

Как рассказал сам активист ресурсу, занимающемуся мониторингом задержаний, один из полицейских уже отпустил его, когда прибежал другой и стал кричать, что задержанного велели не отпускать. После чего активист еще 20 минут провел в отделении, пока полицейские решали, что с ним делать дальше.

Активист рассказал, что в Тверском ОВД долгое время находился несовершеннолетний, задержанный на акции: полицейские, по данным Саксонова, дожидались приезда родителей.

Вероятно, речь идет о молодом человеке из движения «Протестная Москва», который раздавал листовки в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По последним данным, его отпустили без предъявления обвинений.

Под конец шествия был задержан еще один активист, державший плакат с надписью: «Уничтожил все СМИ, принялся за интернет».

Некоторые активисты пожаловались в эфире телеканала «Дождь», что полицейские изымают все плакаты, на которых есть надписи на английском языке, даже если они не противоречат правилам.

Участники митинга активно поддерживали математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму.

Как видно на видеозаписях с акции, одной из колонн во время марша пришлось остановиться, когда на пути оказался канализационный колодец, не закрытый люком. Активисты начали скандировать: «Раскопали всю Москву».

В Москве в рамках программы по благоустройству «Моя улица» меняют плитку на тротуарах, в отдельных местах расширяя их. Это вызывает недовольство местных жителей, которые в местах реконструкции вынуждены ходить по деревянным настилам или прямо по проезжей части.

При этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее заявил, что программа «Моя улица» не закончится «никогда».

«Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — заключил чиновник.

В последнее время в России уделяется много внимания регулированию интернета.

21 июля Госдума приняла в заключительном третьем чтении поправки к закону «Об информации» и административному кодексу, вводящие санкции для интернет-сервисов за доступ к запрещенным сайтам. Они будут распространяться на все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети, такие как Tor.

Также в третьем чтении Госдума одобрила закон о регулировании деятельности мессенджеров и меры, нацеленные на борьбу с нелегальными сим-картами. Все эти изменения были приняты, несмотря на критику представителей бизнеса и интернет-экспертов.