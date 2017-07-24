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Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
25.07.2017 15:39 — Новости Мира | Tut.by
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию. Об этом он сообщил в
«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа „потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон“, и где же расследование, генеральный прокурор?» — написал он в
Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон» и утечки Intel.
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До этого в Белом доме заявили, что украинское посольство в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года помогало Демократической партии США, от которой баллотировалась Хиллари Клинтон. Заявление администрации американского президента стало первым официальным обвинением Украины во вмешательстве в выборы президента.
Несколько месяцев назад американское издание Politico вышло со статьей, в которой рассказывается о том, что попытки Украины помешать победе Трампа навредили ей самой.
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"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" - написал он в Twitter.
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