Политика авиакомпаний. Сколько вещей поместится в вашу ручную кладь

Министерство транспорта России предложило ограничить минимальный вес ручной клади, которую пассажиры могут бесплатно пронести в самолет, пятью килограммами. А заодно считать вес телефонов, ноутбуков, зонтов и пальто. Русская служба Би-би-си изучила политику авиакомпаний в этой области.



Фото: Reuters

Минтранс разместил проект закона о сокращении минимальной планки на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Когда на него обратили внимание журналисты, начался скандал.

«Вес ручной клади не может быть менее чем 5 кг на одного пассажира», — сказано в проекте. Но больше всего нареканий вызвало предложение министерства радикально сократить список вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади. То есть пронести в руках.

Из списка предлагается исключить верхнюю одежду (пальто и шубы), зонты, трости, ноутбуки, фотоаппараты и даже мобильные телефоны.

«Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду — кто автор этого нормативного акта?» — бушевала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к замминистра транспорта Сергея Аристова.

Как раз во вторник Совет Федерации одобрил поправки в Воздушный кодекс, фактически отменяющие право пассажиров на бесплатный провоз багажа. Для тех, кто купил невозвратный билет, тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж, говорится в поправках.

В то же время условие о бесплатной перевозке ручной клади сохраняется.

Русская служба Би-би-си решила изучить вопрос: сколько ручной клади разрешают пронести на борт различные авиакомпании. Результаты мы обобщили в этой инфографике.



Инфографика ВВС

После скандала с инициативой сократить число предметов, которые можно бесплатно взять в салон самолета, министерство транспорта выступило с разъяснениями.

Сначала пресс-служба министерства заявила, что пассажиры смогут бесплатно перевозить и пальто, и мобильные телефоны, но только если поместят их в ручную кладь (чтобы можно было взвесить).

Что касается списка вещей, которые можно взять помимо ручной клади, то в министерстве назвали это «оптимизацией» на основе «исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт» (цитата по телеканалу «Дождь»).

Позже с заявлением на скандальную тему выступил сам министр транспорта России Максим Соколов. Он заявил ТАСС, что новые правила не предполагают ухудшения условий для пассажиров. Ведь они смогут свободно брать с собой и не прятать в ручную кладь детское питание и люльки для младенцев, костюм в портпледе, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель.

«На зарубежные авиакомпании, работающие в России, эти правила не распространяются, — пояснил Русской службе Би-би-си аналитик агентства „Авиапорт“ Олег Пантелеев. — Однако их правила должны не противоречить законодательству страны, в которой они работают. Если все российские авикомпании устанавливают мягкие ограничения, а зарубежные — жесткие, и это приводит к тому, что люди выбирают российских перевозчиков, зарубежная авиакомпания может на этом конкретном направлении поменять практику по багажу или ручной клади».