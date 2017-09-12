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В Кремле подтвердили передачу Трампу плана о полном примирении

13.09.2017 18:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Кремль передал администрации президента США Дональда Трампа план по быстрому восстановлению отношений между Россией и США. Об этом сообщает корреспондент РБК.


Фото: Reuters

«Да, безусловно, такие предложения в различных форматах передавались американской стороне. Россия последовательно выступала за продолжение диалога <…>но, к сожалению, не встретила взаимности» — заявил Песков. «Там и по частям было, и по дипканалам сводное предложение передавалось. Это обычная практика дипломатической работы» — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне издание Buzzfeed сообщило, что Кремль передал администрации Трампа план быстрого и полномасштабного восстановления двусторонних отношений. Издание изучило план урегулирования, который был передан Трампу на третьем месяце его пребывания на посту президента США.

В Белом доме и Госдепе не сообщили, кто именно передал им документ, но не опровергли его подлинность. В российском посольстве в Вашингтоне отказались комментировать «закрытые двусторонние переговоры».

По словам вице-президента по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайса, документ представляет собой «дорожную карту» для нормализации отношений Москвы и Вашингтона. В нем речь шла о полном восстановлении дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами.

Также в рамках плана по восстановлению отношений планировалось провести встречу спецпредставителя президента России по кибербезопасности Андрея Крутских и его коллег из США. Они должны были обсудить вопросы «информационной безопасности».

Также в планах Москвы было провести ряд переговоров, в том числе по Афганистану, иранской ядерной программе, украинскому кризису и конфликту на Корейском полуострове. Кроме того, предполагалось организовать встречи руководителей ЦРУ и ФБР, Совета национальной безопасности США и главы Пентагона и их коллег из России.

 
 
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Песков подтвердил информацию о том, что Кремль передал администрации президента США Дональда Трампа план по быстрому восстановлению отношений между Россией и...

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