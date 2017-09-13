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В Малайзии сгорела религиозная школа: среди 25 жертв много подростков

14.09.2017 10:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Масштабный пожар произошел утром в четверг в столице Малайзии Куала-Лумпуре: там сгорела религиозная школа. По предварительным данным, погибло минимум 25 человек. Среди них много учащихся, уточняет The Star.

Трехэтажное здание школы Darul Ittifaqiyah в районе Kampung Datuk Keramat загорелось около 5.40 по местному времени. Когда на место ЧП прибыли пожарные, верхний этаж школы был полностью охвачен огнем.

The Star уточняет, что там расположены спальни для учащихся. Очевидцы говорят, что некоторое время из здания доносились крики о помощи.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, могли лишь ограничить распространение огня. По предварительным данным, в пожаре погибли 25 человек: 22 студента и трое учителей. Четверо были госпитализированы в критическом состоянии.

The Star подчеркивает, что месяц назад, в августе, пожарно-спасательный департамент столицы выказывал серьезную озабоченность в связи с несоблюдением мер противопожарной безопасности именно в подобных учебных заведениях — частных мусульманских школах (тахфизах). С 2015 там было зарегистрировано более 200 пожаров.

 
 
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Очевидцы говорят, что некоторое время из здания доносились крики о помощи.

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