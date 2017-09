Пентагон выделяет до 2,2 млрд долларов на оружие советского образца для сирийских повстанцев

Пентагон нанял целую армию подрядчиков и субподрядчиков — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. С их помощью он отправил сирийским повстанцам, уже давно воюющим с «Исламским государством» (ИГ), оружие и боеприпасы советского образца на сумму, достигающую 2,2 миллиарда долларов.

Балканские и восточноевропейские производители оружия, которые и так работают на полную мощность для снабжения сирийской войны, не способны удовлетворить этот спрос. Поэтому Министерство обороны США обратилось к другим поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).



Девушка, прошедшая подготовку в Демократических силах Сирии, на выпускной церемонии на севере Сирии 9 августа 2017 года. Фото: сержант армии США Митчелл Райан

С помощью документации о закупках, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, просочившихся электронных писем и интервью с инсайдерами журналистам удалось по частям воссоздать сложную цепочку поставок оружия в Сирию, организованную Пентагоном. Она была реализована отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против сирийского президента Башара Асада.

Пентагон закупает оружие по двум каналам: через Командование специальных операций (SOCOM), которое управляет спецоперациями во всех видах вооруженных сил США, и через Picatinny Arsenal — малоизвестную военную научно-исследовательскую и производственную организацию в штате Нью-Джерси.

Оружие переправляется из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт как по морю, так и по воздуху. Затем с помощью самолетов или грузовиков оно распределяется между союзниками США на севере и юге Сирии.

Журналисты выяснили, что США используют расплывчатые формулировки в юридических документах, из которых неясно, что конечным пунктом назначения этого оружия является Сирия. По мнению экспертов, подобная практика угрожает свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия, а кроме того, власти восточноевропейских государств, торгующих оружием и боеприпасами, рискуют нарушить нормы международного права. Другие задаются вопросом, в чьих же руках все-таки оказывается это оружие и куда оно денется после победы над ИГ.

Масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Обаме. К маю текущего года на автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы (РПГ), минометы, а также другое оружие и боеприпасы было потрачено в общей сложности более 700 миллионов долларов.

еще более 900 миллионов долларов; кроме того, администрация Трампа заложила в сметы либо запросила дополнительно почти 600 миллионов. В итоге получается, что на своих сирийских союзников Пентагон намерен потратить 2,2 миллиарда долларов.





Эта проплаченная США цепочка поставок напоминает саудовский поток оружия в Сирию объемом 1,2 миллиарда долларов, о котором в прошлом году писали BIRN и OCCRP.

На вопросы о беспрецедентных масштабах закупок оружия советского образца для сирийских повстанцев представители Пентагона ответили, что они проводили тщательную проверку получателей, а также что темпы поставок «нарастали», и это «необходимый минимум для выполнения срочной задачи».

Программа подготовки и оснащения сирийской оппозиции: смена стратегии

Когда в 2014 году боевики ИГ укрепили свои позиции в Сирии, Пентагон спешно запустил программу подготовки и оснащения сирийской оппозиции (Syria Train and Equip program) стоимостью 500 миллионов долларов, чтобы выстроить новые повстанческие силы, снабженные современным американским оружием, и тем самым отразить возникшую угрозу. Закупки должно было осуществить элитное подразделение SOCOM, силами которого был ликвидирован Усама бен Ладен.

Однако спустя девять месяцев программа была закрыта , при этом полную подготовку прошли всего несколько десятков человек.

В условиях крайне негативного информационного фона Пентагону нужен был новый план. С сентября 2015 года власти США сменили стратегию: вместо создания новой армии для борьбы с ИГ они решили вооружать уже воюющих повстанцев.

Несмотря на то что Пентагон держал новый план в тайне, из ранее не публиковавшегося запроса о расходах от февраля 2016 года становится ясно, что он больше не намерен готовить новые подразделения и снабжать их современным оружием. Вместо этого он будет отбирать «тщательно проверенные» оппозиционные силы и отправлять им оружие и боеприпасы советского образца, с которыми они уже хорошо знакомы.

Первая партия из 50 тонн боеприпасов и противотанковых гранат поступила в октябре 2015 года, всего месяц спустя после смены стратегии. Оружие и боеприпасы сбросили с воздуха членам коалиции с курдским большинством, входящей в состав Демократических сил Сирии, которые сейчас готовятся к борьбе за возвращение контроля над городом Ракка.

За этой поставкой последовало еще множество.

По данным тысяч документов о закупках, которые проанализировали журналисты BIRN и OCCRP, к маю 2017 года (за более поздние периоды данных нет) SOCOM приобрело у Афганистана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Казахстана, Польши, Румынии, Сербии и Украины оружия и боеприпасов на общую сумму 238,5 миллиона долларов. До начала этой программы затраты на вооружение «восточного блока» были незначительны.

В нынешнем финансовом году SOCOM закупит оружия еще на 172 миллиона долларов. Согласно полученным от Пентагона запросам, это будут десятки тысяч автоматов Калашникова и РПГ, а также сотни миллионов единиц боеприпасов. Кроме того, администрация Трампа запросила или внесла в сметы на 2018 год еще 412 миллионов долларов.

Ранее представители SOCOM не признавали своей роли в проведении программы подготовки и оснащения сирийской оппозиции. В направленном в BIRN и OCCRP письменном заявлении Пентагон подтвердил, что снабжение сирийских повстанцев оружием и боеприпасами действительно было поручено этому секретному подразделению. Также известно, что SOCOM тайно поставляло оружие союзникам США и в ходе других вооруженных конфликтов.

Команда американского военно-траспортного самолёта Локхид C-130 Геркулес в рамках кампании против ИГ готовится сбросить припасы для сирийских повстанцев. Фото: сержантом ВВС США Майклом Баттлсом

Picatinny: новый канал поставок

SOCOM — не единственное подразделение Пентагона, снабжающее оружием и боеприпасами участников программы подготовки и оснащения сирийской оппозиции.

Остальные поставки идут через организацию Picatinny Arsenal, расположенную в штате Нью-Джерси и входящую в структуру вооруженных сил США. У Picatinny уже есть опыт закупок крупных партий оружия советского образца (в документах оно проходит под названием «нестандартное оружие и боеприпасы») для союзников в Ираке и Афганистане. Для этих закупок конечный пункт назначения был всегда четко указан.

Однако есть несколько загадочных партий на общую сумму 479,6 миллиона долларов вообще без указания этого конечного пункта. В ходе проведенного BIRN и OCCRP анализа соответствующей документации выяснилось, что, вероятнее всего, большая часть (или даже весь объем) этого оружия предназначалась для Сирии.

Один из важных ключей к разгадке этой тайны находится в семи контрактах на сумму 71,6 миллиона долларов, подписанных в сентябре 2016 года. В них изначально упоминалась Сирия — либо название страны, либо внутренний код Пентагона (V7) для программы подготовки и оснащения сирийской оппозиции. После того как в марте этого года журналисты BIRN и OCCRP отправили в Пентагон запрос об этих партиях, упоминания из опубликованных документов были удалены.



Снимки документов из базы данных поставок Пентагона показывают, что упоминание конечного получателя «Сирия и Ирак» было удалено. Фото: BIRN

Однако журналисты успели скопировать материалы до их удаления. Представители Пентагона отказались комментировать внесенные изменения.

Из-за особого характера этого конфликта Picatinny осторожничает по поводу своей роли в снабжении сирийских повстанцев. В этой операции помимо отправки ряда вооруженных отрядов против сирийских правительственных сил эксперты видят сложно структурированную непрямую войну с участием Саудовской Аравии, Ирана, Турции и России.

Существует и другое доказательство все более значительной роли Picatinny в программе подготовки и оснащения сирийской оппозиции.

В декабре 2016 года на сайте организации была опубликована статья, посвященная получению внутренней награды Пентагона, в частности, за закупку «значительного количества» нестандартных боеприпасов для отправки в Сирию, а также в Ирак и Афганистан.

Из презентации Picatinny за март 2017 года видно, что она берет на себя обязанности SOCOM по предоставлению боеприпасов для сирийской программы. SOCOM при этом продолжит закупать оружие.

Более половины из насчитанных журналистами BIRN и OCCRP 2,2 миллиарда долларов еще не были потрачены.

В марте 2016 года Picatinny поручила двум военно-промышленным гигантам — британской компании Chemring и американской Alliant Techsystems Operations (ныне вошедшей в состав Orbital ATK) — в течение следующих пяти лет поставить от ее лица боеприпасы на сумму 750 миллионов долларов, из которых 372 миллиона еще только предстоит передать поставщикам. В августе Chemring, Alliant и еще две компании получили новый контракт на 500 миллионов долларов. На сайте Picatinny для этого последнего контракта особо указана цель — борьба с ИГ в Сирии и Ираке.

Сейчас в боевых действиях участвуют по меньшей мере 50 тысяч поддерживаемых США повстанцев, так что в ближайшие годы Сирия с большой вероятностью сможет «потребить» большую часть этих боеприпасов, но при этом часть из них может быть направлена в другие горячие точки, где используется оружие советского образца.

Наскребли по сусекам

Как обнаруженный ранее 1,2-миллиардный канал , финансируемый Саудовской Аравией, Иорданией, Турцией и ОАЭ, так и новый американский поток объемом 2,2 миллиарда долларов свидетельствуют о небывалой загрузке производителей оружия в Центральной и Восточной Европе.

Болгарский государственный завод боеприпасов «ВМЗ — Сопот», один из основных поставщиков Picatinny, в начале 2016 года объявил о планах по расширению штата на 1000 сотрудников. За предшествовавшие этому три месяца было нанято еще 500 новых рабочих



Корабль с боеприпасами для поставки в Турцию и Иорданию сфотографировали журналисты в болгарском Бургасе в сентябре 2016-го.Фото: Иван Колев, BIRN

Объемы производства заметно выросли и на сербских заводах, в том числе у производителя ракетного оружия «Крушик». В прошлом году Александр Вучич, занимавший тогда пост премьер-министра Сербии, хвастался , что Сербия могла бы увеличить мощности в пять раз, и спрос все равно не был бы удовлетворен.

С ростом спроса на оружие советского образца ужесточается и конкуренция.

Традиционно США обращались за нестандартным оружием к Румынии и Болгарии, однако резкий скачок спроса заставил подрядчиков отправиться на поиск поставщиков в Чехию, Боснию и Герцеговину, Сербию, а теперь еще и на Украину, в Грузию, Польшу, Казахстан, Афганистан и Хорватию, как следует из американской закупочной документации.

Кроме того, недостаточные объемы поставок вынудили Пентагон снизить требования к стандартам. Ранее он настаивал, чтобы возраст оружия не превышал пяти лет, однако в феврале отказался от этого условия для некоторых видов оружия и боеприпасов, как видно из полученных BIRN и OCCRP официальных документов.

При неправильном хранении оружие постепенно приходит в негодность, а иногда может представлять опасность. В июне 2015 года на полигоне в Болгарии один из контрактников Пентагона, отвечавший за подготовку сирийских повстанцев, погиб в результате взрыва РПГ, изготовленного несколько десятков лет назад. Несмотря на это, Пентагон продолжил работу с подрядчиком, поставившим дефектное оружие.

На этом проблемы не заканчиваются. Журналистам удалось выяснить, что директора трех компаний-подрядчиков, а также глава одного из основных субподрядчиков обладают весьма сомнительной репутацией. В частности, один из них хвастал тем, что платил иностранным агентам «комиссии» за сделки. А еще один субподрядчик нанял фирму, связанную с оргпреступностью.

Как оружие попадает в Сирию (Авторы: Джонатан Рейт, Серджио Брега, Мэт Сарнецки)

Угроза для системы контроля над вооружениями

Поставляя оружие сирийским повстанцам, Пентагон использовал весьма необычный и непрозрачный способ ведения юридической документации, основанной на лазейке в системе, созданной для предотвращения передачи оружия террористам, запрещенным группировкам и военным преступникам.

Для получения лицензии на экспорт оружия покупатели обязаны представить действительный сертификат с информацией о конечном пользователе, служащий гарантией конечного пункта назначения партии оружия.

Однако в сертификате, который был выпущен SOCOM для сирийской программы и попал в руки журналистов, Сирия в качестве конечного пункта не значится. В этой графе там указан сам SOCOM.

В документе говорится, что «эти ресурсы будут использоваться для оборонных целей напрямую властями США и будут переданы в качестве субсидий на военное обучение, программу подготовки или помощь в обеспечении безопасности».

По словам ознакомившихся с документами экспертов по контролю над вооружениями, эта формулировка позволяет SOCOM направлять оружие любой армии и вооруженному подразделению, которым оно оказывает помощь в обеспечении безопасности, в том числе сирийским повстанцам.

В подробном письменном ответе представители Пентагона не оспаривали указание армии США в качестве конечного пользователя, однако объяснили, что сертификаты с формулировкой «помощь в обеспечении безопасности» относятся к передаче оружия иностранным подразделениям.

«Мы ожидаем, что любая сотрудничающая с нами группа или получатель помощи в обеспечении безопасности будут использовать эти ресурсы по назначению, то есть для борьбы с ИГ, и мы осуществляем соответствующий надзор», — заявил официальный представитель Пентагона.

Тем не менее эксперты выступили с критикой подобной практики, назвав ее угрозой для глобальной системы контроля над вооружениями.



Постраничное сравнение стандартного сертификата о конечном пользователе, в котором ясно указан адресат поставки, и неточный сертификат SOCOM, по которому США могут направить оружие любому из своих партнеров. Фото: BIRN

По словам Роя Исбистера, специалиста по передаче вооружений в неправительственной организации Saferworld, занимающейся предотвращением вооруженных конфликтов, «в основе системы [с конечным потребителем] лежит прозрачность и необходимые меры предосторожности. Если США не соблюдают эти принципы и прикрывают другие организации, заявляющие об отсутствии информации о конечных пользователях оружия, это ставит под угрозу всю систему».

Патрик Уилкен, исследователь Amnesty International по вопросам контроля за распространением оружия и правам человека, назвал сертификат SOCOM о конечном пользователе оружия «крайне непрозрачным».

«Сертификат о конечном пользователе без информации [о конечном пункте назначения] - это очень странно, он сам себе противоречит, — сказал Уилкен. — США тем самым выступают против объекта и целей ДТО (принятого ООН Договора о торговле оружием)».

По словам Уилкена, хотя Вашингтон пока и не ратифицировал это соглашение и потому не обязан его соблюдать, как подписавшая его сторона он не должен препятствовать выполнению его условий.

В качестве члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вашингтон подписал ряд документов, направленных на предотвращение незаконного оборота оружия, в том числе и юридически обязательное решение о том, что сертификаты о конечном пользователе обязаны содержать информацию о конечном пункте назначения.

Европейские государства-экспортеры уже ратифицировали ДТО; кроме того, они также связаны обязательствами по решениям ОБСЕ и еще более строгими нормами ЕС, получившими название «Общая позиция в области экспорта оружия». Большинство будущих членов ЕС также уже приняли эти нормы.

Власти Румынии, Чехии, Боснии и Сербии подтвердили, что выдавали лицензии на экспорт, указывая в качестве конечного пункта назначения США, а не Сирию.

По словам представителей Министерства обороны Грузии, одна из экспортных сделок находилась на стадии переговоров, но они пока не получили от Пентагона сертификата о конечном пользователе, и контракт подписан не был.



Изображение: Эдин Пашович

Польша и Хорватия заявили, что они не одобряли никаких поставок сирийским повстанцам.

Представители властей Украины, Болгарии, Казахстана и Афганистана оставили запросы о комментариях без ответа.

Согласно ДТО и «Общей позиции» ЕС, экспортеры обязаны прикладывать усилия для предотвращения передачи и использования оружия с целью совершения военных преступлений или «создания угрозы для мира и безопасности».

Однако это невозможно без достоверной информации о конечном пункте назначения.

По словам Уилкена, в Amnesty International особенно обеспокоены тем фактом, что США снабжают оружием Демократические силы Сирии при наличии свидетельств о том, что одно из их главных формирований — курдские отряды народной самообороны (YPG) — «сровняло с землей целые деревни», что, по мнению Amnesty International, является военным преступлением. Wilcken said that such a vast inflow of weaponry raised fears about the future of the Middle East.

По его словам, такой масштабный приток оружия вызывает опасения по поводу будущего всего ближневосточного региона.

«В условиях столь сложной и нестабильной ситуации в Сирии… а также при наличии такого количества вооруженных группировок, подозреваемых в серьезных правонарушениях, сложно понять, как США могут гарантировать, что отправленное в регион оружие будет использовано по назначению».

В подготовке материала участвовали Анна Бабинец, Нино Бакрадзе, Обри Белфорд, Дэвид Блосс, Роберто Капочелли, Мария Черешева, Павла Хольцова, Роксана Жипа, Фредерик Обермайер, и Атанас Чобанов.