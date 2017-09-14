ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тиллерсон заявил об угрозе демократиям от подобных России стран

15.09.2017 21:56 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «​фундаментальные основы» своих «демократических соседей» и вмешиваются в их честные и свободные выборы. Об этом он сказал, когда выступал в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий. Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в Twitter пресс-служба Госдепартамента.


Фото: Reuters

Тиллерсон рассказал, что США поддерживает своих «демократических партнеров» и работает вместе с ними, чтобы оберегать демократию от вмешательства.

В декабре 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента. После этого занимавший тогда пост главы государства Соединенных Штатов Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и лишил российскую дипмиссию двух загородных резиденций в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Для расследования предполагаемого российского вмешательства в американскую предвыборную кампанию в США был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В России опровергают обвинения во вмешательстве в президентские выборы США.

Президент США Дональд Трамп считает расследование о российском вмешательстве в американские выборы «фальшивой историей, унизительной для страны». Он считает предоставляемую американскими демократами информацию по данной теме «полностью сфабрикованной». По его словам, демократы делают это, что оправдать «величайшее поражение в истории» политики США.

Соцсеть Facebook 6 сентября обнародовала заявление, в котором директор по информационной безопасности этой компании Алекс Стамос заявил о возможной причастности России к закупке политической рекламы, чтобы при помощи распространяемых сообщений и объявлений повлиять на позицию избирателей во время предвыборной кампании в США. В Кремле заявили, что информация подобного рода не соответствует действительности и попросили «не ассоциировать» Кремль «с этой историей про Facebook».

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тиллерсон заявил, что "такие страны, как Россия", атакуют "​фундаментальные основы" своих "демократических соседей" и вмешиваются в их честные и свободные выборы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
МВФ возмутил рост зарплат в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика