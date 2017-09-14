Тиллерсон заявил об угрозе демократиям от подобных России стран

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «такие страны, как Россия», атакуют «​фундаментальные основы» своих «демократических соседей» и вмешиваются в их честные и свободные выборы. Об этом он сказал, когда выступал в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий. Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в Twitter пресс-служба Госдепартамента.



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Тиллерсон рассказал, что США поддерживает своих «демократических партнеров» и работает вместе с ними, чтобы оберегать демократию от вмешательства.

В декабре 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента. После этого занимавший тогда пост главы государства Соединенных Штатов Барак Обама выслал из страны 35 российских дипломатов и лишил российскую дипмиссию двух загородных резиденций в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Для расследования предполагаемого российского вмешательства в американскую предвыборную кампанию в США был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В России опровергают обвинения во вмешательстве в президентские выборы США.

Президент США Дональд Трамп считает расследование о российском вмешательстве в американские выборы «фальшивой историей, унизительной для страны». Он считает предоставляемую американскими демократами информацию по данной теме «полностью сфабрикованной». По его словам, демократы делают это, что оправдать «величайшее поражение в истории» политики США.

Соцсеть Facebook 6 сентября обнародовала заявление, в котором директор по информационной безопасности этой компании Алекс Стамос заявил о возможной причастности России к закупке политической рекламы, чтобы при помощи распространяемых сообщений и объявлений повлиять на позицию избирателей во время предвыборной кампании в США. В Кремле заявили, что информация подобного рода не соответствует действительности и попросили «не ассоциировать» Кремль «с этой историей про Facebook».