|
Полиция России оценила ущерб от деятельности телефонных террористов
19.09.2017 00:56 — Новости Мира | Tut.by
Эвакуация людей в связи с сообщениями о «минировании» различных зданий и сооружений на всей территории России только за неделю с 10 по 17 сентября обошлась органам власти в 300 млн рублей (более 5 млн долларов). Эта цифра была озвучена в понедельник, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД РФ.
Как сообщает агентство РБК, со ссылкой на источник в ведомстве, эта цифра не учитывает потери бизнес-структур. По оценкам экспертов, из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших столичных торговых центров их арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов.
Счет пошел на сотни тысяч
Ранее в понедельник, 18 сентября, были эвакуированы 600 человек из девяти управ и префектур Москвы. 1300 человек были вынуждены срочно покинуть 12 зданий в Чебоксарах, включая пять торговых центров, пять гостиниц, городскую администрацию и суд. Десть объектов, в том числе несколько торговых центров и здание администрации Йошкар-Олы, были также эвакуированы в связи с анонимными звонками о заложенных взрывных устройствах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта цифра не учитывает потери бизнес-структур.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии