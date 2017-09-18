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Полиция России оценила ущерб от деятельности телефонных террористов

19.09.2017 00:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Эвакуация людей в связи с сообщениями о «минировании» различных зданий и сооружений на всей территории России только за неделю с 10 по 17 сентября обошлась органам власти в 300 млн рублей (более 5 млн долларов). Эта цифра была озвучена в понедельник, 18 сентября, на закрытом совещании в МВД РФ.


Фото: Фонтанка. РУ

Как сообщает агентство РБК, со ссылкой на источник в ведомстве, эта цифра не учитывает потери бизнес-структур. По оценкам экспертов, из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших столичных торговых центров их арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов.

Счет пошел на сотни тысяч

Ранее в понедельник, 18 сентября, были эвакуированы 600 человек из девяти управ и префектур Москвы. 1300 человек были вынуждены срочно покинуть 12 зданий в Чебоксарах, включая пять торговых центров, пять гостиниц, городскую администрацию и суд. Десть объектов, в том числе несколько торговых центров и здание администрации Йошкар-Олы, были также эвакуированы в связи с анонимными звонками о заложенных взрывных устройствах.

Волна предупреждений о «минировании» распространяется по всей России с 10 сентября. За первую неделю, отмечает РИА «Новости», специальными службами в шести регионах России были эвакуированы 180 тыс. человек, «заминированными» оказались порядка 600 объектов. Сообщений об обнаружении взрывных устройств после анонимных звонков до сих пор не поступало. Как не было и никаких официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу продолжающегося в России телефонного терроризма.

 
 
Ссылка на источник 64
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Эта цифра не учитывает потери бизнес-структур.

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