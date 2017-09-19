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Накануне референдума в офисе каталонского правительства прошли обыски, есть задержанные

20.09.2017 13:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Накануне объявленного вне закона референдума Мадрид усилил давление на сепаратистов. В Барселоне прошли обыски в офисе каталонского правительства, сообщается о многочисленных задержаниях.


Протесты после задержания помощника вице-председателя каталонского правительства Хосепа Марии Хове. Фото: Reuters

Испанская полиция в среду, 20 сентября, в Барселоне задержала помощника вице-председателя каталонского правительства Хосепа Марию Хове и еще более 10 человек. Кроме того, были проведены обыски в помещениях, которые занимает правительство автономной области, готовящее референдум о независимости. Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Газета El Pais сообщает о задержании в общей сложности 14 человек и конфискации в ходе обысков около 1,3 миллиона листовок, а также других документов и атрибутов, имеющих отношение к запланированному референдуму.

Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент 6 сентября принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.


Люди во время протеста после задержания помощника вице-председателя каталонского правительства Хосепа Марии Хове пускают урну для голосования. Фото: Reuters

Конституционный суд «заморозил» закон

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности — за «узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям» — председателя каталонского парламента Карме Форкаделл и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

 
 
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Накануне объявленного вне закона референдума Мадрид усилил давление на сепаратистов. В Барселоне прошли обыски в офисе каталонского правительства, сообщается о...

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