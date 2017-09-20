В ООН в ночь на четверг прошло обсуждение ядерной сделки с Ираном: Европа и Россия не поддержали позицию США, так что пока соглашение, против которого регулярно выступает Дональд Трамп, продолжает действовать. Об этом по итогам обсуждения, которое заняло около 1,5 часа, заявила представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон признал, что формально Иран исполняет условия сделки.



Федерика Могерини. Фото: Reuters

В министерской встрече участвовали стороны сделки, подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана: помимо собственно Ирана это Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. Переговоры, проходившие в комнате для закрытых совещаний Совета Безопасности ООН, продолжались около полутора часов, передает ТАСС . По данным РИА «Новости» , на встречу не пришел министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров. Ранее он заявил, что Москва будет отстаивать принципы ядерной сделки с Тегераном. Впрочем, перед началом нынешней встречи российский министр, как и другие ее участники, отказался общаться с журналистами.



Сергей Лавров. Фото: Reuters

После встречи к прессе вышла Федерика Могерини. Она заявила, что сделка «пока работает» и на данный момент сохранена, цитирует представителя Евросоюза ТАСС. Могерини подчеркнула, что на данный момент стороны придерживаются соглашения. Кроме того, по ее мнению, пересмотр позиции США не означает возможности отказа от СВПД. Выход США из сделки на встрече не обсуждался, указала она.

Могерини дала понять, что сейчас нужно уделить время Северной Корее: «Общее понимание, которое мы с министрами разделяем, что в сложные времена, в которые мы живем, и ядерной угрозе, которая исходит из другой части мира, международное сообщество не может себе позволить, чтобы соглашение, которое работает, развалилось».

Заявление Могерини указывает на разногласия между Европой и Штатами — но остается неясным, насколько они остры.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был сдержан в комментариях, однако дал понять, что диалог состоялся. По его словам, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече говорил с каждым один на один и уделил этому «длительное время», передает Reuters . Он добавил, что формально Иран придерживается условий сделки.



Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

Также Тиллерсон уделил внимание КНДР, подчеркнув, что с Ким Чен Ыном сделка, подобная иранской, кажется ему невозможной.

Накануне президент Трамп заявлял, что «принял решение» по поводу дальнейшего участия Вашингтона в ядерной сделке с Ираном, однако при этом не привел каких-либо деталей. Впрочем, из его выступления на Генассамблее ООН следовало, что решение это должно быть отрицательным: он называл соглашение «позорным для США» и утверждал, что оно «служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы» Ираном.

Непростое соглашение с Ираном

Иран и «шестерка» после многих лет переговоров достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Его осуществляет МАГАТЭ. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны новой американской администрацией во главе с Дональдом Трампом. Выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, он назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США. Он вновь повторил, что Иран «главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос» и является страной-изгоем.