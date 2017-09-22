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Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном вместо Обамы и Клинтона
23.09.2017 09:14 — Новости Мира | Tut.by
С нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что справится с этой задачей сейчас, потому что у него нет выбора.
Трамп сделал эти заявления, выступая перед сторонниками в штате Алабама, фрагменты его речи транслирует телеканал ABC News.
«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты», — заявил Трамп.
«Коротышка с ракетой. Мы должны справиться с ним, потому что у нас нет выбора. У нас действительно нет выбора», — подчеркнул американский президент.
"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был еще [Билл] Клинтон, не хочу упоминать республиканцев, [Барак] Обама. С этим нужно было справиться 8, 4, 15 лет назад, это не должно было бы решаться сейчас. Но я разберусь с этим", — заверил Трамп.
Он напомнил об угрозе КНДР взорвать водородную бомбу над океаном. По словам президента США, это повлечет за собой ужасные проблемы, включая распространение раковых заболеваний.
В течение 25 лет, по словам Трампа, многие люди говорили «мы хотим мира, нам нужен мир», что и привело к нынешней ситуации. «Он может быть умным, он может быть стратегом и он может быть абсолютно сумасшедшим. Неважно, кто он. Мы справимся с ним», — резюмировал Трамп.
Сам глава КНДР посчитал, что слова Трампа с трибуны ООН являются
Ранее 19 сентября Трамп, выступая с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН,
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Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера "коротышкой с ракетой" и пообещал разобраться с ним, потому что у США "нет выбора". По словам Трампа, это...
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