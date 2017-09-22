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КНДР заподозрили в проведении нового ядерного испытания, зафиксировано землетрясение

23.09.2017 13:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории КНДР, эпицентр которого находился в районе ядерного полигона Северной Кореи.

В сообщении, распространенном Сейсмологическим управлением Китая, говорится, что землетрясение, магнитудой 3,4, могло быть вызвано проведенным на полигоне испытанием ядерной бомбы.

Власти Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию о возможном ядерном испытании, однако пока имеющиеся в их распоряжении данные позволяют предположить, что зафиксированное землетрясение носило природный характер.

КНДР в начале сентября провела шестые в своей истории ядерные испытания. За несколько часов до них власти Северной Кореи объявили о создании водородной бомбы. Также КНДР с начала 2017 года несколько раз успешно запускала баллистические ракеты, способные, как предполагается, нести ядерные боеголовки.

22 сентября власти КНДР пригрозили провести испытания водородной бомбы в Тихом океане. Такое заявление было сделано после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, в ходе которого он заявил, что готов уничтожить Северную Корею в случае, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов.

 
 
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Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории КНДР, эпицентр которого находился в районе ядерного полигона Северной Кореи.

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