КНДР заподозрили в проведении нового ядерного испытания, зафиксировано землетрясение

Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории КНДР, эпицентр которого находился в районе ядерного полигона Северной Кореи.

В сообщении , распространенном Сейсмологическим управлением Китая, говорится, что землетрясение, магнитудой 3,4, могло быть вызвано проведенным на полигоне испытанием ядерной бомбы.

Власти Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию о возможном ядерном испытании, однако пока имеющиеся в их распоряжении данные позволяют предположить, что зафиксированное землетрясение носило природный характер.

КНДР в начале сентября провела шестые в своей истории ядерные испытания. За несколько часов до них власти Северной Кореи объявили о создании водородной бомбы. Также КНДР с начала 2017 года несколько раз успешно запускала баллистические ракеты, способные, как предполагается, нести ядерные боеголовки.

22 сентября власти КНДР пригрозили провести испытания водородной бомбы в Тихом океане. Такое заявление было сделано после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, в ходе которого он заявил, что готов уничтожить Северную Корею в случае, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов.