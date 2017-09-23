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Минобороны России проиллюстрировало снимками тезис о связи спецназа США с ИГИЛ
24.09.2017 13:08 — Новости Мира | Tut.by
Спецназ США обеспечивает передвижение сил сирийской оппозиции через позиции «Исламского государства», заявили в Минобороны, сопроводив публикацию картами и снимками аэрофотосъемки.
«С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США. На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ», — говорится в сообщении. При этом в сообщении отмечается, что на снимках «нет даже признаков организации боевого охранения». В военном ведомстве почитали, что «все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности».
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Спецназ США обеспечивает передвижение сил сирийской оппозиции через позиции "Исламского государства", заявили в Минобороны, сопроводив публикацию картами и...
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