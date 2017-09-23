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Минобороны России проиллюстрировало снимками тезис о связи спецназа США с ИГИЛ

24.09.2017 13:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Спецназ США обеспечивает передвижение сил сирийской оппозиции через позиции «Исламского государства», заявили в Минобороны, сопроводив публикацию картами и снимками аэрофотосъемки.

Министерство обороны России опубликовало ряд иллюстративных материалов, в том числе снимки аэрофотосъемки, сделанные в Сирии. В военном ведомстве заявили, что эти материалы показывают особый характер отношений между спецназом США, сирийской умеренной оппозицией и боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Материалы Минобороны были опубликованы на странице в Facebook ведомства.

«С помощью аэрофотоснимков которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа «Хаммер», находящихся на вооружении спецназа США. На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ», — говорится в сообщении. При этом в сообщении отмечается, что на снимках «нет даже признаков организации боевого охранения». В военном ведомстве почитали, что ​«все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности».

Кроме того, в Минобороны заявили, что беспрепятственный проход через территории, занятые ИГ сил сирийской оппозиции, обеспечивают именно подразделения специального назначения США.

Ранее 22 сентября Россия министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без ответа. Лавров отметил, что российская сторона регулярно поддерживает контакт с Госдепартаментом США и Пентагоном. «Мы ясно дали понять, что, если с территорий, которые близки к американским «друзьям» или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — подчеркнул министр.

 
 
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Спецназ США обеспечивает передвижение сил сирийской оппозиции через позиции "Исламского государства", заявили в Минобороны, сопроводив публикацию картами и...

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