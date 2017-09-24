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Иран и Турция объявили о закрытии границ с Иракским Курдистаном

25.09.2017 15:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Иранские власти уже заблокировали участок границы с Ираком, а Анкара планирует закрыть пограничный пункт «Хабур». Такие меры две страны приняли на фоне проходящего в Иракском Курдистане референдума о независимости региона.

Референдум в Курдистане: новая страна на карте или формальность


Фото: Reuters

Тегеран заблокировал участок границы с Иракским Курдистаном по требованию Багдада, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передало иранское агентство Mehr.

Он подчеркнул, что позиция страны по отношению к курдскому референдуму не изменилась. Иран уважает суверенитет и национальную целостность Ирака, любые действия по их подрыву в Тегеране считают неправомерными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что вооруженные силы страны пошли на «необходимые шаги» на участке границы с Ираком, сообщает Reuters. В частности, будет закрыт пограничный КПП «Хабур», пояснил президент.

Он также предупредил, что Анкара может перекрыть нефтепровод, по которому идут поставки из северного Ирака. Референдум в Ираке является «сепаратистским» и неприемлемым, подчеркнул Эрдоган, Анкара может принять меры в области экономики, торговли и безопасности в ответ на голосование, добавил он.

«После этого [перекрытия нефтепровода] посмотрим, по каким каналам местные власти на севере Ирака будут поставлять нефть и куда. Кран — у нас, как только мы его повернем, все [трубопровод будет перекрыт]», — заявил Эрдоган.

В Иракском Курдистане в понедельник, 25 сентября, проходит референдум о независимости региона. Против проведения голосования выступили как Турция с Ираном, на чьих территориях тоже проживают курды, так и официальный Багдад.

За день до этого в Иране начались учения сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с участием артиллерии, воздушно-десантных и бронетанковых подразделений. Они проходят близ границы с Иракским Курдистаном. Также в этот день Тегеран закрыл воздушное пространство для самолетов, следующих в Иракский Курдистан или вылетающих  оттуда.

 
 
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Такие меры две страны приняли на фоне проходящего в Иракском Курдистане референдума о независимости региона.

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