теракт в Манчестере можно было предотвратить

Теракт, произошедший в прошлом году в Манчестере, можно было предотвратить. К такому выводу пришел юрист Дэвид Андерсон, изучивший по просьбе МВД Британии материалы внутренних расследований, проведенных в британских спецслужбах и полиции после теракта.

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди ранее попадал в поле зрения британских спецслужб, и при определенных обстоятельствах взрыв можно было предотвратить, говорится в докладе Андерсона, который в прошлом консультировал британское правительство по вопросам борьбы с терроризмом.

«Весьма вероятно, что теракт мог быть предотвращен, если бы карты легли по-другому», — заявила во время презентации доклада в парламенте глава МВД Великобритании Амбер Радд.

В результате взрыва в концертном зале «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Следствие считает исполнителем теракта 22-летнего Салмана Абеди, который самостоятельно собрал бомбу и пронес ее в концертный зал.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

После теракта в МИ-5 и полицейских структурах провели внутренние расследования, материалы которых по большей части остаются засекреченными.

В докладе Андерсона изложены выводы, к которым пришли правоохранительные органы. Вот некоторые из них:

Салман Абеди представлял интерес для МИ-5, спецслужба собирала информацию о нем в период между январем и июлем 2014 года, а также в октябре 2015-го;

в предшествовавшие теракту месяцы МИ-5 дважды получала информацию, которая, как оказалось, имела прямое отношение ко взрыву, который планировал Абеди;

спецслужбы не присвоили Салману Абеди статус «особо опасен», поэтому, когда Абеди возвращался в Британию из Ливии за четыре дня до теракта, он не подвергался допросу на границе;

помимо Абеди, в поле зрения МИ-5 попадали Хурам Бутт, позже участвовавший в нападении на Лондонском мосту, и Халид Масуд, который 22 марта был убит после того, как напал с ножом на прохожих на Вестминстерском мосту.

«Несмотря на высокий уровень террористической угрозы, основные показатели работы хорошие, и основную часть терактов удается предотвратить, — заявил Андерсон, представляя свой доклад. — Однако шок от произошедшего заставил правоохранителей задуматься о работе и понять, что необходимы серьезные перемены».

По информации британского Министерства внутренних дел, с марта удалось предотвратить девять крупных нападений. Всего в этом году в Великобритании произошло пять терактов, их жертвами стали более 30 человек.

В стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы, который означает, что власти не исключают новых нападений.