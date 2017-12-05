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теракт в Манчестере можно было предотвратить
05.12.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by
Теракт, произошедший в прошлом году в Манчестере, можно было предотвратить. К такому выводу пришел юрист Дэвид Андерсон, изучивший по просьбе МВД Британии материалы внутренних расследований, проведенных в британских спецслужбах и полиции после теракта.
Исполнитель
«Весьма вероятно, что теракт мог быть предотвращен, если бы карты легли по-другому», — заявила во время презентации доклада в парламенте глава МВД Великобритании Амбер Радд.
В результате взрыва в концертном зале «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Следствие считает исполнителем теракта 22-летнего Салмана Абеди, который самостоятельно собрал бомбу и пронес ее в концертный зал.
Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
После теракта в МИ-5 и полицейских структурах провели внутренние расследования, материалы которых по большей части остаются засекреченными.
В докладе Андерсона изложены выводы, к которым пришли правоохранительные органы. Вот некоторые из них:
«Несмотря на высокий уровень террористической угрозы, основные показатели работы хорошие, и основную часть терактов удается предотвратить, — заявил Андерсон, представляя свой доклад. — Однако шок от произошедшего заставил правоохранителей задуматься о работе и понять, что необходимы серьезные перемены».
По информации британского Министерства внутренних дел, с марта удалось предотвратить девять крупных нападений. Всего в этом году в Великобритании произошло пять терактов, их жертвами стали более 30 человек.
В стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы, который означает, что власти не исключают новых нападений.
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Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди ранее попадал в поле зрения британских спецслужб, и при определенных обстоятельствах взрыв можно было...
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