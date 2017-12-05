ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

теракт в Манчестере можно было предотвратить

05.12.2017 23:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Теракт, произошедший в прошлом году в Манчестере, можно было предотвратить. К такому выводу пришел юрист Дэвид Андерсон, изучивший по просьбе МВД Британии материалы внутренних расследований, проведенных в британских спецслужбах и полиции после теракта.

Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди ранее попадал в поле зрения британских спецслужб, и при определенных обстоятельствах взрыв можно было предотвратить, говорится в докладе Андерсона, который в прошлом консультировал британское правительство по вопросам борьбы с терроризмом.

«Весьма вероятно, что теракт мог быть предотвращен, если бы карты легли по-другому», — заявила во время презентации доклада в парламенте глава МВД Великобритании Амбер Радд.

В результате взрыва в концертном зале «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Следствие считает исполнителем теракта 22-летнего Салмана Абеди, который самостоятельно собрал бомбу и пронес ее в концертный зал.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

После теракта в МИ-5 и полицейских структурах провели внутренние расследования, материалы которых по большей части остаются засекреченными.

В докладе Андерсона изложены выводы, к которым пришли правоохранительные органы. Вот некоторые из них:

  • Салман Абеди представлял интерес для МИ-5, спецслужба собирала информацию о нем в период между январем и июлем 2014 года, а также в октябре 2015-го;
  • в предшествовавшие теракту месяцы МИ-5 дважды получала информацию, которая, как оказалось, имела прямое отношение ко взрыву, который планировал Абеди;
  • спецслужбы не присвоили Салману Абеди статус «особо опасен», поэтому, когда Абеди возвращался в Британию из Ливии за четыре дня до теракта, он не подвергался допросу на границе;
  • помимо Абеди, в поле зрения МИ-5 попадали Хурам Бутт, позже участвовавший в нападении на Лондонском мосту, и Халид Масуд, который 22 марта был убит после того, как напал с ножом на прохожих на Вестминстерском мосту.

«Несмотря на высокий уровень террористической угрозы, основные показатели работы хорошие, и основную часть терактов удается предотвратить, — заявил Андерсон, представляя свой доклад. — Однако шок от произошедшего заставил правоохранителей задуматься о работе и понять, что необходимы серьезные перемены».

По информации британского Министерства внутренних дел, с марта удалось предотвратить девять крупных нападений. Всего в этом году в Великобритании произошло пять терактов, их жертвами стали более 30 человек.

В стране продолжает действовать высокий уровень террористической угрозы, который означает, что власти не исключают новых нападений.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди ранее попадал в поле зрения британских спецслужб, и при определенных обстоятельствах взрыв можно было...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Австрии узаконили однополые браки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика