британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй

Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, которые планировали совершить покушение на премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй. Об этом 6 декабря сообщила газета The Independent со ссылкой на главу руководителя службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркера.



Тереза Мэй. Фото: Reuters

По информации издания, он рассказал о предотвращенном нападении в докладе кабинету министров 4 декабря.

Двое мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе. Подозреваемые планировали разместить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит, а затем атаковать Мэй с использование ножей.

Задержанным предъявлены обвинения в терроризме, они предстанут перед судом 6 декабря.

Глава MI-5 также сообщил министрам, что за минувший год спецслужбе удалось предотвратить девять террористических атак.