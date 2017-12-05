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британские спецслужбы предотвратили покушение на Терезу Мэй
06.12.2017 07:34 — Новости Мира | Tut.by
Службы безопасности Великобритании задержали двух мужчин, которые планировали совершить покушение на премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй. Об этом 6 декабря сообщила газета
По информации издания, он рассказал о предотвращенном нападении в докладе кабинету министров 4 декабря.
Двое мужчин были задержаны в ходе антитеррористических рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе. Подозреваемые планировали разместить взрывные устройства у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит, а затем атаковать Мэй с использование ножей.
Задержанным предъявлены обвинения в терроризме, они предстанут перед судом 6 декабря.
Глава MI-5 также сообщил министрам, что за минувший год спецслужбе удалось предотвратить девять террористических атак.
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Двое мужчин планировали заложить взрывчатку у входа в канцелярию главы британского правительства на Даунинг-стрит. Они предстанут перед судом 6 декабря.
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