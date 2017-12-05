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В выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы Шереметьево самолете был латвийский министр

06.12.2017 19:12 — Новости Мира | Tut.by  
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На борту самолета авиакомпании AirBaltic, выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщил глава министерства транспорта России Максим Соколов во время форума «Траспортная неделя».

«Я внимательно слежу [за ситуацией в Шереметьево — РБК]. Тем более, что на борту этого самолета прилетел сюда на „Транспортную неделю“ наш латвийский коллега — министр транспорта Латвии [Улдис Аугулис — РБК]», — сказал Соколов журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

По его словам, все службы аэропорта активно работают над решением проблемы с отбуксировкой самолета и восстановлением ВВП. На вопрос о том, как себя чувствует министр транспорта Латвии, Соколов ответил что «там все нормально». «Не могу сказать что штатная ситуация. Но рабочая», — сказал он.

Инцидент с самолетом AirBaltiс, прилетевшем из Риги, произошел около 16.00 мск. После этого в Шереметьево закрыли одну из ВПП.

В результате никто не пострадал, все пассажиры высажены из самолета и доставлены в терминал аэропорта. Самолет не получил видимых повреждений, уточнили в AirBaltic.

Причиной произошедшего стали сильный ветер и скользкая рулежная дорожка в аэропорту, заявила авиакомпания. Источник РБК, близкий к авиакомпании, также пояснил, что отправку и прием рейсов осложняет снегопад.

Инцидент в аэропорту стал причиной отмены 22 рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Об этом говорится в сообщении перевозчика. Речь идет о вылетах в Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Рим, Осло, Стокгольм, Болонью, Стамбул, Минеральные Воды, Таллин и Сочи, а также обратные рейсы из этих городов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Сотрудники ведомства изучат обстоятельства, при которых лайнер AirBaltic выкатился за пределы полосы, говорится в сообщении на сайте ММТП.

 
 
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В самолете AirBaltic, который выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево, находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Он прилетел для участия в...

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