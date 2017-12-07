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Суд хочет допросить Порошенко по делу Януковича

07.12.2017 23:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева в четверг, 7 декабря, удовлетворив ходатайство государственного обвинения, передает Интерфакс-Украина.


Виктор Янукович и Петр Порошенко. Фото: Корреспондент.net

Оглашая список свидетелей, которые будут допрошены в суде, председательствующий судья Владислав Девятко назвал, в частности, имя «Порошенко Петра Алексеевича».
Ранее представители государственного обвинения просили суд вызвать в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича Петра Порошенко, который не допрашивался в ходе досудебного следствия.

«Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимость в допросе данного свидетеля возникла у стороны обвинения в ходе исследования доказательств в судебном заседании, которое состоялось 06.12.2017 года», — сказал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко после зачитывания списка свидетелей обвинения, которые допрашивались в ходе следствия.

Обвинение считает, что «Порошенко может дать показания о вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова Крым». Государственный защитник Януковича Игорь Ляшенко отметил, что не возражает против допроса Порошенко в суде.

Ранее прокуратура просила суд вызвать министра внутренних дел Арсена Авакова, посла в Польше Андрея Дещицу и главу Верховной рады Андрея Парубия на допрос по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

 
 
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Президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

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