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ЕС отверг идею переноса посольств в Иерусалим

11.12.2017 14:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз не намерен пока следовать за Вашингтоном и признать Иерусалим столицей Израиля, переведя туда дипмиссии. Напротив, Брюссель по-прежнему привержен идее создания в регионе двух государств — еврейского и арабского. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Федерика Могерини, передает Reuters.


Фото: Reuters

«Мы считаем, что единственное реальное решением конфликта между Израилем и Палестиной основано на создании двух государств с Иерусалимом как столицей их обоих», — заявила она.

По словам Могерини, ЕС признает лишь «международный консенсус» по статусу Иерусалима, но готов прилагать еще большие усилия для продвижения мирного процесса. В связи с этим Могерини анонсировала свою встречу с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом в январе 2018 года. Возможный визит Аббаса в Брюссель израильское издание Haaretz назвало «неожиданным шагом».

Заявление Могерини прозвучало на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. За несколько минут до этого Нетаньяху призывал европейские страны последовать примеру США: «Я уверен, что все, или хотя бы большинство, европейских стран перенесут свои посольства в Иерусалим и признают его столицей Израиля». Это, по словам премьера, станет лишь «констатацией реальности и, тем самым, фундаментом мира».

Президент США Дональд Трамп постановил признать Иерусалим израильской столицей 6 декабря. Следом за ним подобное решение приняли еще несколько стран, например, Чехия. Впоследствии Прага отметила, что признает столицей Израиля лишь Западный Иерусалим.

​В свою очередь, Восточный Иерусалим, а также Западный берег и Голанские высоты, считаются международным сообществом оккупированными Израилем зонами. Об этом говорила и Могерини, призывая вернуться к общепризнанным границам Израиля до Шестидневной войны 1967 года.

Сразу после решения Трампа Могерини от лица ЕС выразила серьезную обеспокоенность таким шагом, который «способен ввергнуть нас в еще более темные времена, чем те, в которых мы живем». Нетаньяху тогда же раскритиковал Могерини за что, она «отказывается признавать неоспоримый исторический факт» принадлежности Иерусалима Израилю.

Следом за решением Вашингтона по всему миру начались протесты палестинцев и мусульман. Кульминации они достигли в пятницу, 8 декабря: в столкновениях палестинцев с израильской армией погибли четыре человека, пострадали еще свыше 700 демонстрантов.

Визит премьера в столицу ЕС на прошлой неделе уже планировался, будучи приуроченным к заседанию совета министров иностранных дел ЕС. Однако, отмечает Haaretz, поездка была совершена в нарушение обычного протокола: по приглашению руководства Литвы, а не Евросоюза в целом. Это первый официальный визит действующего премьер-министра Израиля в Брюссель с 1995 года.

 
 
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ЕС отказывается считать Иерусалим столицей Израиля, призвав израильтян уйти со всех занятых с 1967 года территорий. Между тем, израильский премьер уверен: страны ЕС...

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