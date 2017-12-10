Путин впервые прокомментировал решение Трампа по Израилю

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает РИА «Новости» .

«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, отвечающие интересам обеих сторон и соответствующие принятым ранее решениям международного сообщества.

Ранее сегодня глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Федерика Могерини

заявила , что Евросоюз не намерен пока следовать за Вашингтоном и признать Иерусалим столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп постановил признать Иерусалим израильской столицей 6 декабря. Следом за ним подобное решение приняли еще несколько стран, например Чехия. Впоследствии Прага отметила, что признает столицей Израиля лишь Западный Иерусалим.

Следом за решением Вашингтона по всему миру начались протесты палестинцев и мусульман. Кульминации они достигли в пятницу, 8 декабря: в столкновениях палестинцев с израильской армией погибли четыре человека, пострадали еще свыше 700 демонстрантов.