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Путин впервые прокомментировал решение Трампа по Израилю
11.12.2017 21:42 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает
«Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, отвечающие интересам обеих сторон и соответствующие принятым ранее решениям международного сообщества.
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Он также подчеркнул, что для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам необходимы долгосрочные и справедливые...
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