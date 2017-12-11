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Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года
12.12.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Йенс Столтенберг останется в должности генерального секретаря НАТО до 2020 года. Такое решение было единогласно принято на заседании Североатлантического совета во вторник, 12 декабря,
«Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою добросовестную работу, нацеленную на повышение готовности НАТО к вызовам безопасности XXI века», — говорится в сообщении.
Генсек НАТО избирается на четыре года с возможностью продления на один или два года.
Столтенберг был избран генсеком
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Генсек НАТО избирается на четыре года с возможностью продления на один или два года.
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