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Столтенберг останется генсеком НАТО до 2020 года

12.12.2017 19:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Йенс Столтенберг останется в должности генерального секретаря НАТО до 2020 года. Такое решение было единогласно принято на заседании Североатлантического совета во вторник, 12 декабря, сообщается на сайте организации. Срок полномочий Столтенберга должен был истечь 30 сентября 2018 года.


Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

«Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою добросовестную работу, нацеленную на повышение готовности НАТО к вызовам безопасности XXI века», — говорится в сообщении.

Генсек НАТО избирается на четыре года с возможностью продления на один или два года.

Столтенберг был избран генсеком НАТО в 2014 году, сменив на этом посту Андерса Фога Расмуссена. 58-летний дипломированный экономист возглавлял правительство Норвегии в 2000—2001 и 2005−2013 годах. В своей политической карьере он кроме прочего также занимал пост министра финансов и министра торговли и промышленности.

 
 
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Генсек НАТО избирается на четыре года с возможностью продления на один или два года.

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