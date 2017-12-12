Генштаб России 6 декабря объявил , что террористы «Исламского государства» в Сирии побеждены. Спустя три дня о победе над ИГ в Ираке объявили власти этой страны. Президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке 12 декабря, когда подписывал оборонный бюджет. При этом ни США, ни Россия уходить из Сирии не собираются, а бои против исламистов продолжаются. «Медуза» отвечает на главные вопросы о войне с ИГИЛ в Сирии и Ираке.



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ИГ побеждено?

Фактически да, если говорить об «Исламском государстве» как об организованной структуре с собственными войсками, налогами, штаб-квартирами и собственной «столицей». Главный оплот «Исламского государства» в сирийской Ракке был захвачен 17 октября, чуть раньше, в июле, иракские войска при поддержке авиации международной коалиции отбили Мосул. Именно с этого иракского города начался «исламский халифат», о создании которого лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади объявил в июне 2014 года.

Сейчас ИГ перестало существовать как организованная структура, под ее контролем остаются только три процента прежних территорий. Лидер ИГ, скорее всего, уже погиб во время одного из многочисленных авиаударов: по крайней мере, никаких сведений о его местонахождении не было, а сообщения о возможном убийстве аль-Багдади, которые Минобороны России распространило в июне 2017-го, не были ни подтверждены, ни опровергнуты.

Кто победил ИГ?

И Сирия, и Ирак, и Россия, и международная коалиция под руководством США, и местные повстанцы вместе с курдскими вооруженными отрядами. Сирийские войска при поддержке российской авиации и военных экспертов воевали далеко не только против ИГ, но и против других группировок, оппозиционных правительству Башара Асада. США поддерживали так называемую умеренную оппозицию, с помощью которой была взята Ракка. Иракская армия воевала на своей территории при поддержке самолетов коалиции и более чем пятитысячного американского контингента в стране. Победа над ИГ — заслуга всех сторон, поскольку свои операции они вели на разных территориях, разными методами и зачастую, как в случае с Россией и США, без какой-либо координации усилий.

Сирию перестанут бомбить?

Не сейчас. И войска из Сирии и Ирака никто выводить не собирается. Только у США в Сирии более двух тысяч военных, и они будут оставаться на севере Сирии столько, сколько Пентагон посчитает нужным. Россия собирается расширять свои военные базы — как аэродром Хмеймим, так и базу ВМФ в Тартусе.

Кроме того, ИГ — не единственные исламисты в Сирии. В стране продолжает действовать группировка «Тахрир аль-Шам», которую называют сирийской «Аль-Каедой». Она воюет против и вооруженной оппозиции, и ИГ — и хочет установить собственное исламское государство на территории Сирии. Достоверных сведений о ее численности нет, вероятно, это несколько тысяч боевиков, которые воюют в основном в провинции Идлиб, где активна российская авиация.

Что сейчас происходит в Сирии?

Значительная часть государства взята под контроль сил Башара Асада, на свержении которого уже, кажется, никто не настаивает. Северные территории превратились в так называемый «Сирийский Курдистан» или регион под названием Рожава, который контролируется арабско-курдским альянсом «Сирийские демократические силы». США поддерживает эту автономию, соседняя Турция, напротив, выступает против создания курдского региона, а Башар Асад надеется когда-нибудь вернуть контроль над всей Сирией. Если говорить о победе над ИГ в регионе можно, то речи об установлении мира в Сирии не будет идти еще долго.

Что будут делать исламисты?

Сейчас, по данным Пентагона, в Сирии и Ираке остались около трех тысяч боевиков «Исламского государства» — это примерно в десять раз меньше, чем в 2015 году, когда ИГ стремительно развивалось и захватывало все новые и новые территории. Многих убили (США говорят о 60−70 тысячах убитых террористов), еще больше вернулись в родные страны. Вернувшиеся утверждают : исламисты едут в Европу через Турцию, чтобы продолжать террористическую деятельность. Таким образом, «Исламское государство» превращается в подобие «Аль-Каеды», террористической сети без конкретного центра. ИГ лишено ресурсов для захвата территорий и ведения боевых действий, но ничто не мешает террористам организовывать взрывы и нападения в европейских и американских городах и вербовать идеологических соратников по всему миру.