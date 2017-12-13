|
в США покончил с собой обвиненный в домогательствах к 17-летней девушке законодатель
14.12.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by
Член нижней палаты законодательного собрания штата Кентукки Дэн Джонсон, которого ранее СМИ обвиняли в сексуальных домогательствах по отношению к 17-летней девушке, покончил с собой в среду. Об этом сообщил местный филиал телеканала
Согласно информации, которую предоставил его журналистам окружной шериф Донни Тиннел, законодатель покончил с собой на мосту в городе Маунт-Вашингтон на востоке штата. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие на месте происшествия.
Ранее в этот же день Джонсон опубликовал в Facebook
Как отмечает телеканал, Джонсону не предъявляли в официальном порядке обвинений в домогательствах. СМИ утверждали, что инцидент имел место в канун Нового года в 2012 году, когда Джонсон был священником. Он якобы, будучи в нетрезвом состоянии, в жилом комплексе при церкви в навязчивой форме пытался прикоснуться к 17-летней девушке, а также поцеловать ее.
Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, нескольких американских политиков, экс-президента США Джорджа Буша — старшего и многих других.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечает телеканал, Дэну Джонсону не предъявляли обвинений в официальном порядке.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии