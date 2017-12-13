в США покончил с собой обвиненный в домогательствах к 17-летней девушке законодатель

Член нижней палаты законодательного собрания штата Кентукки Дэн Джонсон, которого ранее СМИ обвиняли в сексуальных домогательствах по отношению к 17-летней девушке, покончил с собой в среду. Об этом сообщил местный филиал телеканала Fox News .

Согласно информации, которую предоставил его журналистам окружной шериф Донни Тиннел, законодатель покончил с собой на мосту в городе Маунт-Вашингтон на востоке штата. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили огнестрельное оружие на месте происшествия.

Ранее в этот же день Джонсон опубликовал в Facebook заявление , в котором подчеркнул, что утверждения о том, что он подвергал девушку домогательствам, являются необоснованными. Законодатель констатировал, что американские СМИ, которые в последнее время часто тиражируют обвинения подобного рода, самовольно «берут на себя роль и суда, и присяжных».

Как отмечает телеканал, Джонсону не предъявляли в официальном порядке обвинений в домогательствах. СМИ утверждали, что инцидент имел место в канун Нового года в 2012 году, когда Джонсон был священником. Он якобы, будучи в нетрезвом состоянии, в жилом комплексе при церкви в навязчивой форме пытался прикоснуться к 17-летней девушке, а также поцеловать ее.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, нескольких американских политиков, экс-президента США Джорджа Буша — старшего и многих других.