Американские F-22 перехватили российские Су-25 в небе над Сирией

Два американских истребителя F-22 в четверг, 14 декабря, перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии, сообщает телеканал CNN. Это произошло после того, как российские самолеты пересекли границу контролируемого международной антитеррористической коалицией (под руководством США) воздушного пространства на восточном берегу реки Евфрат.





По сообщениям CNN, американские истребители сделали предупредительные выстрелы. «F-22 совершили серию маневров с целью убедить Cу-25 покинуть воздушное пространство, включая пуск сигнальных ракет и неоднократные попытки связаться с российскими пилотами по линии экстренной связи», — отметил представитель ВВС США.

Позже глава Пентагона Эрик Пэхон подтвердил ТАСС информацию об инциденте.

Пэхон подчеркнул, что в момент инцидента США и Россия поддерживали связь по каналам, предназначенным для предотвращения конфликтов. Военнослужащие США «многократно звонили по каналу связи в чрезвычайных ситуациях, чтобы сказать российским пилотам, что им нужно покинуть этот район», сообщил он.

Пэхон признался, что коалиция США обеспокоена вероятностью сбить военный самолет России в связи с возможной угрозой с его стороны.

«Мы обучаем наши летные экипажи принимать определенные действия и предпринимать любые возможные попытки по деэскалации ситуации по мере возможности. Мы здесь не для того, чтобы бороться с россиянами или сирийцами — нашей целью остается нанесение поражения ИГ», — подчеркнул представитель американского Минобороны.

«Однако если кто-либо будет угрожать коалиции или [ее] дружественным партнерским силам в воздухе или на земле, мы защитим их», — заключил Пэхон.

Накануне президент России Владимир Путин нанес необъявленный визит на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российских войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил 11 декабря Путин в выступлении перед военнослужащими.