ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские F-22 перехватили российские Су-25 в небе над Сирией

14.12.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два американских истребителя F-22 в четверг, 14 декабря, перехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии, сообщает телеканал CNN. Это произошло после того, как российские самолеты пересекли границу контролируемого международной антитеррористической коалицией (под руководством США) воздушного пространства на восточном берегу реки Евфрат.


По сообщениям CNN, американские истребители сделали предупредительные выстрелы. «F-22 совершили серию маневров с целью убедить Cу-25 покинуть воздушное пространство, включая пуск сигнальных ракет и неоднократные попытки связаться с российскими пилотами по линии экстренной связи», — отметил представитель ВВС США.

Позже глава Пентагона Эрик Пэхон подтвердил ТАСС информацию об инциденте.

Пэхон подчеркнул, что в момент инцидента США и Россия поддерживали связь по каналам, предназначенным для предотвращения конфликтов. Военнослужащие США «многократно звонили по каналу связи в чрезвычайных ситуациях, чтобы сказать российским пилотам, что им нужно покинуть этот район», сообщил он.

Пэхон признался, что коалиция США обеспокоена вероятностью сбить военный самолет России в связи с возможной угрозой с его стороны.

«Мы обучаем наши летные экипажи принимать определенные действия и предпринимать любые возможные попытки по деэскалации ситуации по мере возможности. Мы здесь не для того, чтобы бороться с россиянами или сирийцами — нашей целью остается нанесение поражения ИГ», — подчеркнул представитель американского Минобороны.

«Однако если кто-либо будет угрожать коалиции или [ее] дружественным партнерским силам в воздухе или на земле, мы защитим их», — заключил Пэхон.

Накануне президент России Владимир Путин нанес необъявленный визит на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российских войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил 11 декабря Путин в выступлении перед военнослужащими.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Пентагона признался, что коалиция США обеспокоена вероятностью сбить военный самолет России в связи с возможной угрозой с его стороны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Евросоюз продлил санкции в отношении России до середины 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика