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Врачи в Германии выступили против проверки возраста мигрантов
02.01.2018 20:39 — Новости Мира | Tut.by
Федеральная медицинская ассоциация Германии выступила против предложений ряда немецких политиков подвергать всех молодых мигрантов обязательному медосмотру для определения их возраста.
Представители ассоциации назвали такие проверки неэтичными и ненадежными.
Ранее представители консервативных политических кругов предложили устраивать мигрантам медосмотры, чтобы убедиться, что они они не врут о своем несовершеннолетии с целью избежать депортации.
Такое предложение появилось вскоре после громкого убийства 15-летней девушки, предположительно, совершенного мигрантом из Афганистана.
Трагедия произошла в городе Кандель на юго-западе Германии. Подозреваемый, который утверждает, что он ровесник девушки, зарезал ее после того, как она прекратила с ним отношения.
Он обвиняется в убийстве на почве ревности.
Отец девушки надеется, что медицинская проверка выявит истинный возраст мигранта.
Элемент неопределенности
Предложение об обязательных медосмотрах мигрантов исходило от Христианско-социального союза, партии, входящей в правящую коалицию Германии. В частности, предлагалось проводить рентгенографическое обследование или замерять развитие зубов.
Однако, как отмечает глава Федеральной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, вероятность ошибки в таких тестах довольно высока.
«Такие исследования очень сложны, дороги, и есть высокий элемент неопределенности», — сказал он в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
«Если вы будете поступать так с каждым беженцем, это будет вторжением в их личное пространство», — добавил он.
Немецкие эксперты подозревают, что многие мигранты лгут о том, что им еще нет 18-ти лет, чтобы получить большую социальную поддержку и избежать вероятности депортации на родину.
На сегодняшний день власти пытаются установить их возраст путем собеседования, а медицинские тесты проводятся только по желанию.
Представители Христианско-социального союза говорят, что они будут добиваться введения обязательных медицинских тестов, в то время как социал-демократы выступают против этой меры.
«Я хочу, чтобы каждый, кто прибывает в нашу страну и утверждает, что он подросток, проходил медицинскую проверку на определение возраста», — заявил министр внутренних дел Баварии Иоахим Херманн.
«Забота о молодых людях дорого обходится государству, и они меньше подвержены уголовной ответственности. Власти не могут оставлять это без внимания», — полагает Херманн.
Убийство девушки в Канделе — уже не первый случай, спровоцировавший призывы к медицинской проверке мигрантов.
В октябре прошлого года беженца из Ирана обвинили в изнасиловании 19-летней студентки из Фрайбурга. Сам он утверждал, что ему 16 лет, однако его собственный отец заявил в суде, что его сыну 33 года.
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Немецкие эксперты подозревают, что многие мигранты лгут о том, что им еще нет 18-ти лет, чтобы получить большую социальную поддержку и избежать вероятности...
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