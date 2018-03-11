Телеведущий Дмитрий Киселев опубликовал на своей странице в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» документальный фильм про Владимира Путина, снятый журналистом ВГТРК и пресс-секретарем избирательного штаба Путина Андреем Кондрашовым. Фильм длится более двух часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным.

О крушении подлодки «Курск»

По словам Путина, атомная подлодка К-141 «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море в августе 2000 года из-за запущенного состояния российских Вооруженных сил после распада СССР.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться. Трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», — сказал российский президент.

Он рассказал, что узнал о крушении атомного подводного крейсера почти сразу после своего избрания на пост президента. «Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил и сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое. Но потом, конечно, все это развернулось в полном объеме и в полный рост», — вспомнил он.

«Что греха таить, мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибли. Сейчас в принципе установлено, почему [это произошло]: взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация, боезапасы. Корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть», — добавил Путин.

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в водах Баренцевого моря на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек. Все члены экипажа погибли. Причиной взрыва в правительственной комиссии назвали взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.

О «захвате» лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи

Перед открытием Олимпийских игр в Сочи боевая авиация поднималась для перехвата пассажирского лайнера, который по первым сообщениям был захвачен террористом. Впоследствии выяснилось, что действия «террориста» были «пьяной выходкой».

Речь идет о Boing 737−700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров.

«У нас был прием перед открытием Олимпиады вместе с представителями МОК, мы сели в автобус и поехали на стадион „Фишт“. Где-то на середине пути адъютант передал мне телефон, звонил агент <…> из штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр», — рассказал Путин в фильме.

Сотрудник штаба передал ему, что был «захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул». «Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — сказал президент РФ.

Глава ФСБ России Александр Бортников, также участвующий в фильме, рассказал, что было принято решение​ «поднять боевую авиацию для того, чтобы контролировать полет самолета». «Счет шел на считанные минуты». — отметил он.

«Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить». — сказал Путин. По его словам, он отдал приказ «действовать в соответствии с планом».

Как рассказал Путин, через пять-семь минут раздался второй звонок и тот же самый сотрудник по линии руководителя штаба по безопасности сказал, что это «была пьяная выходка». В итоге самолет удачно сел в Турции.