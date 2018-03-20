Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую Генпрокуратура Украины подозревает в подготовке теракта в здании парламента, в ходе брифинга в Киеве рассказала о том, что она неоднократно получала информацию о готовящихся на нее покушениях. По словам Савченко, приказ о ее ликвидации, в частности, отдавали в администрации президента Петра Порошенко, передает Интерфакс .



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«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация президента. — Ред.) о моей физической ликвидации от администрации президента, от Таранова (бывший замглавы АП Андрей Таранов. — Ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой», — поделилась Савченко.

По словам политика, ее родная сестра лично общалась с новым заместителем главы администрации президента Украины Валерием Кондратюком, «чтобы это остановить». Всего же Савченко три раза получала информацию о готовящихся планах по ее ликвидации. «Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации», — пояснила она.

В четверг, 15 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с трибуны парламента заявил , что его ведомство настаивает на аресте и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Савченко. По его словам, нардеп лично планировала теракт в стенах Верховной рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — описал Луценко.

Он решил внести представление о лишении Савченко депутатских полномочий. Потом Рада проголосовала за исключение Савченко из комитета нацбезопасности. За соответствующее решение выступил 261 депутат при 226 минимально необходимых голосах.

Ранее в этот день Савченко, выступая на брифинге в Киеве перед допросом в СБУ, обвинила Луценко и нынешнего спикера Рады Андрея Парубия в организации стрельбы на Майдане в феврале 2014 года. «Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель „Украина“, и эти люди теперь в парламенте. А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались», — заявила она.

Савченко сообщила, что в предыдущие три дня она была на сессии ПАСЕ в Страсбурге, где, по ее словам, получила информацию о возможном освобождении украинских пленных в течение трех месяцев после выборов президента РФ. Депутат заверила, что в Украину вернутся «не только заложники, но и политические узники».

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